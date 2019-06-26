【職場熱話】辭職後遭同事要求請食飯？　網民：要慶祝自己失業？

正所謂好聚好散，即使你勇敢地遞了辭職信，可以逃離這個地獄而找尋新的發展機會，你在離職前都得做足所有門面工夫，你不知道日後會否與各同事有合作的機會，因為山水有相逢，所以散水餅是必不可少的。然而，有網民分享，自他的同事知道他辭職後，就每日疲勞轟炸他，要他請大家食飯，又提供不少要求，實在太令人煩厭！

算是道別也算是答謝，在職場臨別時請同事吃件餅本屬禮貌，但要是同事卻視為理所當然，甚至要求多多，就難免有點奇怪。﹙資料圖片﹚

早前有網民在Facebook群組「爆廢公社」中表示，當自己辭職後，有一位本來不太熟絡的同事便日日煩着他，常跟他說：「你要離職了，什麼時間請我們食飯？」、「你都離職了，不請大家食飯嗎？」、「你不請食飯的話，都要請大家飲嘢，我比較喜歡A店的，不然B店的珍珠奶茶也挺好喝，可以半糖少冰就最好了。」

最令人嘩然的神邏輯，是這位同事還說：「上次某某離職，你請他吃pizza，這次換你離職了，你要請我們吃什麼？可以不吃pizza嗎？吃得有點膩了。」聽到這裏，你也不禁反白眼吧？無論是人家離職還是自己離職，都是由自己請食飯，這樣合理嗎？

離職請食飯是必需的嗎？

就這番經歷，當事人便於專頁上發起討論，希望網民們為他評評理。大部份有留言的網民都站在事主這裏，另外，也有人質疑「離職便得請客」的職場文化，不明它的意義是什麼：「難道是要慶祝失業？」，「又不是中了獎金才辭職，為甚麼要請食飯」，亦有網民說：「請不請客是個人意願，用迫的，感覺會很差。」

其實這個答謝飯局或送禮舉動，都是為了大家在這段日子內，對自己照顧有加而做的感謝行為。﹙GettyImages/視覺中國﹚

本應是自發行為

其實吃飯還是散水餅，都得看讓公司及團隊的文化而定。一般來說，多數是由將要離職的同事派餅，而同事亦多會一起進晉「farewell lunch」，並以AA制、同事夾份請離職同事或由老闆請等方式結賬，至於由離職者一人獨自請客則不算普遍。

說到底，共晉一餐、派散水餅或送禮，都是離職同事希望答謝同事們在這段時間照顧有加的行為，而且同行圈子小，好聚好散有便日後合作。若然將自發的答謝變成強制的行為，往往會使人反感，令離職者感為難，甚至產生尷尬的氣氛。

網民提供狠招

對於事主上述的經歷，有些網民也提供狠招作建議，例如覺得彼此反正都不再見面，可大膽地請人家「吃空氣」。

網民其他提議（按圖了解）：

有網民建議送每人一個紅茶包就算了。﹙網上圖片﹚

網民的建議雖可一洩心頭恨，但做得太過火也會賠上自己的名聲，似乎不太值得。最重要的就是不用跟隨那些要求多多的人的意見，本着答謝的心對待人，想請就請，想派餅就派餅，就足夠。以下一些有關挑選散水餅的文章，不妨參考。

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