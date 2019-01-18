【職場熱話】30未到、鬥志全無？　網民：○○會帶嚟另一種推動力

最近「10 years Challenge」席捲Instagram、Facebook，成為反思個人成長和變化的機會。照片中自己樣子沒有變化固然可喜，然而職場10年沒有變化的話卻絕非好事。 更甚者，如果向差的一面變化又要怎麼辦呢？有人於網上討論區發洩工作心態的改變，指自己未到30歲，工作熱誠已經熄滅，引來熱烈的回應。

比照十年前的自己，眼神已失去光芒了嗎？（Getty Images / 視覺中國）

近日在網上大熱的 10 Years Challenge，讓不少人都在感嘆自己在十年間的變化。碰巧，早前亦有網民於網上討論區發洩心聲，指回顧自己在數年的變化，卻是不甚理想，甚至已經失去工作熱情。以「做夠幾年野（嘢），未夠三十歲把火已經熄左（咗）」為題的討論帖中，事主表示剛畢業時抱一腔熱血，覺得做多些，做到120分，自己學到新知識之餘又能得到上司賞識；現時卻恰恰相反，只想穩定，討厭工作量增加，出力只到80分，準時收工就好。收入不上不下，餓不死，買樓卻無望。

事主深知心態不對，但已經十分疲憊，不想拼搏，皆因如何打工都不會發達。

網民就就失去鬥志抒發心情（按圖了解）：

顯然不少人對此都深有同感，紛紛熱烈留言。一方面，部分網友分享相反意見，勸喻事主勿要放棄。他們指自己成家立室之後，壓力大了，反而動力更強，更努力，說不定事主有家庭後會改變想法。也有人建議把熱誠放到其他方面，人生意義不限於工作。有網友警告年輕時得過且過，年紀大了只會「冇人冇物冇資產」。

相反意見：

網友勸事主尋找工作以外的人生意義。（連登討論區截圖）

+ 4 + 3 + 2

然而，更多人卻表示讚同。有人自嘲是英超季末的中遊隊伍，怎樣努力都無法成為冠軍，又不會降班，日日踢風流波。亦有人害怕自己將來會同化成踐踏年輕人的「老海鮮」。

讚同意見：

網友讚同事主的意見。（連登討論區截圖）

+ 10 + 9 + 8

10 Years Challenge發起人心聲

據指，10 Years Challenge緣至美國氣象學家Damon Lane，他寫道：「我最喜歡的是，左邊的那個我並不知道將來會有甚麼等着他。他訂立的目標，全都超額完成了；而右邊那個我，比左邊的正在過一個更好的生活。而這只是開始。」對比眾打工仔的負能量，Damon或許並不大富大貴，但其態度絕對是人生贏家。

美國氣像學家Damon Lane：「我最喜歡的是，左邊的那個我並不知道將來會有甚麼等着他。他訂立的目標，全都超額完成了；而右邊那個我，比左邊的正在過一個更好的生活。而這只是開始。」（Damon Lane@facebook）

想重燃個人事業的熱情，第一步要做的是承認自己的狀態，別再自欺欺人。第二步是具有跳出comfort zone的勇氣。之後就要評估個人的選項：工作本身沒前景？公司環境不理想？制定計劃，在機構內外尋找機會，卻切勿根據情緒衝動行事。

同時也可由小事情做起，為自己來些有趣的變勵，筆者朋友昨天就突然跑去玩室內賽車發洩一通，排解工作壓力。最後就要繼續成長、學習。有時候即使缺乏動力也要強逼自己行動，最簡單就是付錢上堂，不想浪費金錢往往是刺激行動的猛藥。萬事起頭難，開始了自然有所感受。

人生只有一次，時光不能重來，下一個十年來到，你寧願一成不寧地空虛，還是闖過跌過但無悔？

（資料來源：綜合報道、Meridian）

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