【寵物辦公室】設公園、噴泉、人造草坪　Amazon打造犬隻友善職場

工作壓力大的時候，你最想做什麼呢？對愛動物人士而言，擁抱毛孩相信是減壓的一大良方。零售巨頭亞馬遜在6月21日的「帶狗上班日」中，有超過7000隻狗隨主人一同上班，在西雅圖總部工作，令不少打工仔既羨慕又妒忌。

不少狗主都擔心將小狗獨留在家，上班時難以全神貫注工作。（GettyImages/VCG）

由美國寵物照護協會（Pet Sitters International）發起的「帶狗上班日」，鼓勵員工帶著毛孩進辦公室。亞馬遜指，當天有超過7,000隻狗登記在西雅圖總部工作，對比49,000名員工，人狗比例達7比1。

據CNBC報道，亞馬遜公司員工帶同小狗上班的傳統始於1998年。那年一對夫婦帶同了他們的柯基犬Rufus一同上班，由於Rufus在公司大受歡迎，所以亞馬遜便開始鼓勵員工每天帶狗上班這個風氣。

根據2017年《國際環境研究與公共健康期刊》（International Journal of Environmental Research and Public Health）的一篇論文，狗隻友好的工作場所的好處是降低曠工率，而且員工的士氣和工作效率較高。（GettyImages/VCG）

狗隻友善辦公室

亞馬遜的總部辦公室佔地面積約1,360萬平方英尺（約126萬平方米），相當於2.8個香港國際金融中心，每個員工和他們的寵物都有足夠的活動空間。亞馬遜發言人告訴CNBC，他們的辦公室提供多元化的狗狗友善設施，包括狗公園、停狗位，以及適合狗玩耍的噴泉。

當狗狗主人舉行會議或工作時，狗狗可在日間護理中心進行洗髮、美甲等服務。牠們也可以在亞馬遜多普勒大樓的露天平台上玩耍，因為那裏有專為狗隻設計的人造草坪。

雖然「帶狗上班日」是每年最多狗狗與主人一同上班的日子，但亞馬遜公司每日平均都有800隻狗一起上班。根據亞馬遜發言人的說法，該公司最受歡迎的犬種是法國鬥牛犬、芝娃娃和黃金貴婦犬（金毛和巨型貴婦的後代），而最常見的小狗名字是：查理（Charlie）、露西（Lucy）、貝拉（Bella）、露娜（Luna）和貝利（Bailey）。

按圖看更多亞馬遜員工的可愛狗狗：

（IG @dogsofamazon）

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開設狗狗IG專頁

亞馬遜的員工非常喜歡與小狗相處，他們甚至特意開設了@dogsofamazon Instagram帳號，一起分享彼此與愛犬的工作日常，另外，公司內亦有有關寵物的藝術裝置，包括一幅主人和狗的壁畫。

亞馬遜員工對狗的寵愛或可由其總部位置解釋。西雅圖狗隻的數量比小孩子更多，一個尋找寵物保姆的網上平台Rover，最近亦選出西雅圖為全美國對狗最友善的城市。

Amazon Woof Pack經理Lara Hirschfield在公司博客上寫道，「在我們的工作場所養狗是一種了不起的享受，牠們讓員工微笑，我們為這種獨特的亞馬遜傳統感到自豪。」不少公司亦仿傚亞馬遜的寵物政策，為年輕人才提供寵物產假、寵物白事假、寵物健康保險等福利。

（資料來源：CNBC、LAtimes）

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