【政府工】懲教署聘兩多媒體職位　月薪30k起　負責拍片設計玩fb

懲教署現正公開招聘多媒體助理編導及多媒體管理員兩個職位，雖然兩者皆為合約制聘用，但聘用期卻長達兩年，而且月薪分別可高達30k及55k。

懲教署的合約多媒體助理編導和管理員二職，毋須像懲教主任般對「內」，其職責反以對「外」為主，管理部門的社交媒體。（資料圖片）

工作內容

作為懲教署的合約多媒體管理員，入職者負責管理部門社交媒體平台並提供策略性的建議；也需要設計和舉辦社交媒體活動，包括製作和後期製作中的謄寫和校對字幕及編製內容。同時還要進行有關社交媒體分析及研究，最後則要負責上司所委託的任何職務。需注意一點，受聘者必須輪班和不定時（包括星期六、日和公眾假期）工作。

至於合約多媒體助理編導，工作內容則是為社交媒體構思與製作美術／平面／資訊圖表設計；並執行拍照、拍攝和錄音工作，參與計劃各類宣傳活動和製作視聽專題介紹、具有原創性的動畫（則更佳）。此外，受聘人還必須為各社交平台提供技術支援和完成上司委託的任何職務。與管理員一樣，此職位同樣必須輪班和不定時（包括星期六、日和公眾假期）工作。

懲教署合約多媒體助理編導招聘詳情（按圖了解）：

入職條件

要成為合約多媒體管理員，申請人必須具備大學學位和一定的經驗，具體如下：

懲教署合約多媒體助理編導招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

（a）持有香港的大學所頒發的學士學位，以主修傳播、新聞或翻譯學科為佳，或具備同等學歷 （b）在取得學位後曾在具規模機構全職擔任相關工作並具備最少五年經驗，包括運用流動應用程式，以及互動、數碼及／或社交媒體平台，從事有關推動社群參與、企業傳訊、公共關係、互動媒體、廣告或社交媒體市場推廣的工作； （c）在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)取得「二級」成績，或同等成績； （d）精通電腦軟件應用程式，包括MS Word、Excel及PowerPoint。熟悉各種電腦軟件應用程式，並具備有關平面／媒體設計和編緝的經驗則更佳；以及 （e） 能夠書寫流暢中英文和能操流利粵語及英語，以及具備良好的表達和人際溝通技巧。

+ 6 + 5 + 4

至於合約多媒體助理編導的入職要求則較前者稍低，具體如下：

（a）（i） 持有香港的大學所頒發的學士學位，以主修新聞／媒體設計／平面設計／公共關係及廣告設計學科為佳，或具備同等學歷；並具有兩年從事媒體或新聞的工作經驗；或 （ii） 持有香港的專上院校頒授經評審的副學士學位或獲認可的高級文憑，以主修新聞／媒體設計／平面設計／公共關係及廣告設計學科為佳，或具備同等學歷；並具有五年從事媒體或新聞的工作經驗； （b） 在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）取得「一級」成績，或同等成績； （c） 有製作影片的經驗；包括撰寫劇本、拍攝及使用影片編輯軟件； （d）精通電腦軟件應用程式，包括MS Word、Excel、PowerPoint、Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe Flash及Premiere Pro。熟悉有關流動應用程式、網頁、平面／媒體設計及編緝的電腦軟件應用程式的經驗則更佳；以及 （e） 能夠書寫流暢中英文和能操流利粵語及英語。 針對兩個職位對於工作經驗之要求，申請人必須在表格上的就業詳情部分詳列出相關之經驗，並提交證明文件。如未能提供，有關經驗將不獲考慮。

懲教署合約多媒體管理員招聘詳情（按圖了解）：

懲教署合約多媒體管理員招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 3 + 2

兩個職位的福利相同。獲聘者皆可按《僱傭條例》的規定享有休息日、法定假日（或代替假日）、14天年假、產假和MPF供款。同時，如受聘人圓滿履行合約、而期間一直表現理想，可獲發相等於底薪總額15%的約滿酬金。

兩者之取錄者將按「N仔」合約受聘兩年，合約多媒體助理編導 的人工30,165元，合約多媒體管理員的月薪是55,705元。本地新聞及傳媒行業一向薪酬偏低，一般新聞學、傳播學、設計學的畢業生即使在私人市場打滾兩至五年，卻未能獲得這個價位的薪酬待遇吧！

兩個職位的截止申請日期都是7月5日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。

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