【自動化】亞馬遜推新機械人︰不取代人力　反增就業機會及人工？

今年四月，Amazon（亞馬遜）宣布要為Prime用戶推行一日到貨服務，六月四日至六月七日於拉斯維加斯舉辦的re:MARS會議上，亞馬遜揭露了全新倉儲機器人，並計劃在年內派往全球的物流中心，似乎正是為達成這項目標而進行的布局。 2012年收購機器人公司Kiva Systems後，自動化倉儲一直是亞馬遜的重點研發項目，近期也再度收購一間名為Canvas的物流機器人新創，加大對機器人技術的投入。

Pegasus能讓包裹分揀過程中的錯誤率降低一半。﹙Amazon﹚

兩款新機器人問世，年內進駐全球物流中心

今年3月時，亞馬遜宣稱已在全球部屬超過10萬台機器人，但這次會議上，亞馬遜表示這個數字已突破20萬，並帶來新款倉儲機器人，要讓物流中心的運作效率更上一層樓。

亞馬遜一共介紹兩款倉儲機器人：Pegasus與Xanthus。Pegasus是一種新型包裹分揀機器人，外型上十分類似既有的Kiva機器人，能將當前系統的包裹分揀錯誤率大幅降低50%。亞馬遜已在美國部份物流中心部屬800台Pegasus。

亞馬遜機器人公司負責人布萊德 波特（Brad Porter）表示，為優化倉儲機器人的運作效率，如何減少機器人的失誤率是至關重要的任務。如果包裹從機器人上掉落，或者分類錯誤，輕則延誤數個小時運輸，重則失去顧客們對他們的信任。

Xanthus則是一種較大型的模組化運輸機器人，能依據上方安裝的模組，執行多種不同的任務。相較過去使用的系統，Xanthus不僅用途更為廣泛，體積也只有前輩的1/3，成本甚至直接砍半。

Xanthus擁有透過改變上方配備，勝任不同任務的能力。﹙Amazon﹚

亞馬遜物流中心內的員工，可藉由一台Kindle平板掌握機器人的行蹤與運作狀況，若遇上任何突發狀況，員工也能立刻出動解決。

亞馬遜發言人表示，Pegasus能夠減少分揀錯誤的情況發生、降低貨物損壞的可能性並提高運輸效率；而Xanthus的創新設計，則允許工程師透過設計不同功能的配件，創造多樣化的解決方案。

人類飯碗不保？亞馬遜：機器人可創造新工作、帶動薪資成長

自動化技術日新月異，是否代表亞馬遜員工的未來將失去著落？這是當「亞馬遜」與「自動化」兩個關鍵字同時出現時，往往脫離不了的議題。但這一次，亞馬遜搶在各家媒體探討失業問題前，主動強調機器人非但不會取代人類員工，甚至可以創造更多就業。

光是本次宣傳影片名稱就直接了當寫著「亞馬遜全新機器人意謂著新工作」，鏡頭也特意帶到大批員工排排站的景象，讓人清楚感受到亞馬遜想與失業問題劃清界線的強烈決心。

亞馬遜機器人產品策略總監Steve Campbell指出，為了跟上日漸增長的生產力水準，他們需要僱用更多員工。這些年來，他們在全球部屬20萬台機器人的同時，也提供30萬份職缺。

亞馬遜全球消費者部門CEO Jeff Wilke更進一步表示，機器人不僅沒有奪走倉庫工人的飯碗，反而能提升員工的薪資水準，他們將員工從枯燥的勞動中解放，從而專注在更具創造性的工作上，「機器人可以提升工作的安全與效率，這讓我們有辦法（向員工）支付更高的薪水。」

過去以來，每當談及亞馬遜自動化技術，話題總無可避免圍繞在又有多少位人類員工將被機器人取代，而此時亞馬遜的舉動，似乎也暗示著它已經厭倦成為人們討論失業問題時的主角。

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