【職場熱話】入職翌日即請假　老闆即批准：呢個日子當然要出席！

近日特首林鄭月娥與政府高官對社會運動的回應引起冷漠、麻目不仁的批評，這種情況其實和不放員工在眼內的老闆一樣，令人洩氣無奈。對比之下，台灣就有位好老闆，不但對員工有求必應，還事事為同事著想，就連新同事返工第二日就即要立即請假也准許，背後出於一個貼心的信念……

台灣486團購網老闆、「486先生」陳延昶（前左四）是出名的良心老闆，為同事提供一系列好福利：7小時上班、14個月糧、年底花紅、中秋及端午額外發半個月薪金、結婚禮金、租屋和育嬰津貼等，更出錢帶同事們到外國旅行。（「486先生」Facebook專頁圖片）

台灣486團購網早前在官方Facebook專頁分享了一個有愛的小故事。該公司一位新加入的數據分析師在上班第二日就要請半天假。老闆好奇一問，得悉原來當天為同事兒子的第一個入學日，他已答應孩子會出席，於是他便說：「當然要去阿，孩子第一天入學，這麼值得紀念的日子，你就該牽著孩子的手，陪著他一起去。」

他又說：「我們辛苦工作就是為了孩子家人，怎能反而本末倒置？」並指公司很多同事都已當了爸媽，如有陪伴家人的需要他都會批准，因為他深明同事辛苦工作都是為了給予家人幸福。他甚至要求自己日後退休時，同事們都要把這種做法堅持下去。

「486先生」的舉動，引來了當地大量網友的熱烈讚美。網友回應：

網友回應。（01製圖）

對比之前本地有老闆提醒孩子剛出生的員工只有三天侍產假的不近人情之做法，「486先生」的舉動正正體現了體恤、愛錫員工的精神，難怪引來網友的大眾讚美。在今天職場，員工如因工作而耗盡時間與精神，甚至出現怠倦（burn out）時，身體與心理也很難長期投入工作並作出最佳表現。

職場上總有一些好老闆存在，就是希望有更多這種人出現，讓更多打工仔可感受到這種尊重與體諒吧！

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