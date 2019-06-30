【勞工法例】下屬喜誕孩兒　老闆刻薄回應　留意侍產假申請須知

將為人父的男士，現可合法地申請最多五天的侍產假，這對他及他的家人來說是不錯的安排吧！不過早前有網民『回帶』分享今年年初的經歷，指同事喜獲孩兒，同事們都為他高興時吧，他們的上司時候竟冷漠地與他斤斤計較，令本是溫馨滿愛的對話瞬即冷卻下來……

BB出世了，你就會明白多兩天侍產假真的很重要。﹙劇集《BB來了》劇照﹚

侍產假剛推出時，法例本只向男士提供三天的侍產假，但政府於2018年提出修定，讓凡嬰兒是於2019年1月18日或之後出世，他們的父親便可享五天的侍產假。對新任爸爸來說，能多享兩天假期實在不可多得，然而早前有網民在facebook專頁「奴工處」投稿，分享了一則他在職場的所見所聞。

事主指，他有位男同事的太太預產期為2019年1月19日，但孩子卻提早在1月17日出世，即侍產假「由三變五」前的一天。男同事不以為意，還開開心心在公司的whatsapp group報喜，在大家紛紛替他開心及恭喜他的同時，老闆卻cap法例細則圖片，提醒男同事的侍產假只有三日而非五日，因為政策在18日才正式通行。

雖然，按法例所指，老闆這番話是正確的，但他的發言卻令大家雅雀無聲，不明白老闆為何這樣不近人情。

申請侍產假須知

當然，在新例實施後，只要男性僱員符合以下條件，爸爸們便可毫無爭議地合法享有五天侍產假：

1. 為初生嬰兒的父親；或有嬰兒即將出生； 2. 按連續性合約受僱； 3. 已按法例的規定通知僱主。

放取侍產假的準備

要放取侍產假，僱員必須在嬰兒的預計出生日期前最少3個月便通知僱主他打算放侍產假，而此階段無規定訂明侍產假的確實日期，然後在真正確定確實日期後，需再通知僱主。

若僱員沒有在3個月前預先通知僱主，亦不用擔心，僱員可以在放取侍產假前最少5天，通知僱主放取侍產假的確實日期。

僱主可以向僱員要求一分簽署的書面陳述，陳述需清楚列出「嬰兒母親的姓名」、「嬰兒的預計出生日期或確實出生日期」及「僱員為嬰兒的父親」。下圖可作為一個參考：

參考樣式。﹙勞工處網站圖片﹚

侍產假薪酬

僱員如能滿足以下兩個條件，便可在侍產假期間領取日常五分四的薪金。

1. 在緊接放取侍產假的日子前，已按連續性合約受僱不少於 40 個星期；及 2. 在以下日期前，向僱主提供所需文件（以較早者為準）： (i) 在放取首天侍產假後的 12 個月內；或 (ii) 如僱員已停止受僱，則須於停止受僱後 6 個月內。

（如僱員連續多於一天放侍產假，則侍產假薪酬的每日款額相等於僱員在首天侍產假前 12 個月內所賺取的每日平均工資的五分之四。如僱員的受僱期不足 12 個月，則以該段較短期間計算。）

在緊接放取侍產假的日子前，已按連續性合約受僱不少於 40 個星期，在放侍產假時可享有薪金。﹙網上圖片﹚

僱主如沒有給予合資格僱員侍產假或支付侍產假薪酬，可被檢控，一經定罪，最 高可被罰款 5 萬元。

﹙資料來源：勞工處﹚

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O