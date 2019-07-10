【讀嗰科做嗰行？】為家庭轉行做保險　前會計：現實生活要錢脫貧

今時今日，「讀嗰科做嗰行」還是理所當然的嗎？中途才轉換事業跑道，即代表浪費了一直付出的時間與經驗嗎？在興趣與現實生活之間，該如何取捨？ 就以上的問題，每個人都應有自己的答案，不過現為保險公司AIA財富管理總監的黃銘淇（Glen）當年就很決斷地放棄喜歡的會計投身保險業。錢，是他轉行的主要原因，但就算認定以賺錢為工作目標，要做出成績其實也不容易……

大學時熱愛會計的Glen，初入保險業時要由「對數」變成「對人」，費了不少時間與精神去習慣。（黃舒慧攝）

興趣與現實的落差

從事保險業超過10年的Glen，其實求學時期很喜歡會計，更以成為會計師為目標。他笑言自己從來不是那種人家眼中的好學生，一向缺乏讀書的動力，但至中六時卻受老師啟蒙而愛上會計這個學科。「當我Balance到條數時，我會好high（很興奮）！會計帶給我學習的成功感，甚至連帶令我其他科目的成績都有進步。」結果出乎所有人預料，他在公開考取得2A1B的佳績，並到了英國升學，選修的當然是會計科。

會計既為一個專業行業，肯長期在這行下苦功，前途與錢途理應不錯……但要達到這個人家趨之若鶩目標，中途的的那段路要怎樣走，又有多少人想過呢？Glen在大學一年級時，想法跟很多年輕人一樣，模糊地覺得自己未來應該會當上會計師，但卻對行業概況與運作模式一知半解，直至在暑假時初次到會計師樓實習，才被現實狠狠地摔了一下。

Glen視會計為一種興趣，但跟老師與同學相處時，卻從沒有人跟他說過投身會計業的生活是如此的忙碌。（黃舒慧攝）

現實竟是如此嚇人

在大學一年級的暑假，Glen趁在回港時到了其中一間Big 4（四大會計師行）實習兩個月。能到Big 4見識，對很多人來說是一個難得的機會，但他當時最大的感覺就是「搞唔掂」。他回憶着當時的情境說：「工作和讀書確是兩個世界，直到現在，我還是對實習的第一晚記憶猶深：（上班時間）朝九晚十，但原來已算是放工放得早，那些資深的全職同事全都工作至凌晨兩、三點才下班，然後第二天的早上九時又再來新一天的工作。」

這種震撼，令他開始對理所當然的前途有所動搖，「雖然我很喜歡會計，但看着他們，我會覺得，就算在這一行做得再好，甚至做到Partner（合夥人）又如何？這種生活節奏和生活圈子不是我想追求的。」既然不喜歡會計行業這種工作文化，那他當時想要的又是什麼呢？「我倒又沒想過啊！」

大概，年輕人都會走過這段路：不知自己想要什麼，但不想要什麼呢，卻很清楚。

最後一根稻草

即便如此，Glen在大學畢業後還是留在英國，並投身會計業約一年。那時，他在稅務部擔任核數工作，大部分時間只對着數字、報告和電腦，「我覺得那些工作的內容其實與我無關，我也找不到當中的意義」，加上他本就是嘻嘻哈哈的人，喜歡與人相處也喜歡玩，因此轉行的念頭有點兒蠢蠢欲動。

不過心緒還未來得及整理好，一個越洋而來的電話便令事情急轉直下，「爸爸突然去世了，繼母也『走了佬』，家中留下年僅11與12歲的兩個妹妹無人照顧，那時我知我一定要負起這個責任。」於是他便怱怱返回香港，並從公司的英國辦公室調遷至香港辦公室繼續工作，惟當然情況卻很不樂觀，「返回香港七個月後，我發現我實在支撐不住了。那時月薪才得$12,000，連一家三口的基本生活開支都不夠，還談什麼養家？」

突然成為家中支柱，令Glen不得不急於為事業前途作出決定。說討厭會計師的生活方式才轉行，倒不如說是為錢才加入保險業。（黃舒慧攝）

如此狀況，轉行已成為定局。那時Glen偶然遇到一位從事基金買賣的朋友，見他月入可達三、四萬，心下一動，只問人家一句「請人嗎」便立即轉行。「那時雖是決定轉行，其實我並沒多問也沒多想，直至入職的前一天，我仍不知道自己將要做的原來是沒有底薪、要抽佣金甚至要找朋友開單的『保險佬』！」

那時Glen一想到要跟朋友推銷保險產品，便對新的工作有點保留，但礙於「賺錢」是當然最急切的考慮，結果還是得硬着頭皮撐下去。「我自問已沒有退路，但那時想，自己才二十六歲，沒有什麼可以輸，又見人家都可做得到，心想自己為何就不行，於是便乾脆一試，抱着這種心態來邊做邊學。」

目標是賺錢 但錢卻不易賺

因養家的壓力，Glen的轉行目標亦非常現實，「我一開始就是想要錢，想脫貧、想買樓、想給家人更好的生活、想為妹妹們提供更好的教育……其他的沒有多想。」但要由零開始走到「賺到錢」的目標，過程中要克服的事情可多着，例如，由對數字的工作變成對人的工作，已教他吃了不少苦頭。

Glen指他剛入行時，根本不懂如何做推銷，那時獲得的培訓亦不多，加上又不想得失朋友，於是便選擇用Cold Call來尋找客人，「但我只打了一日電話，就立定決心從此再也不要做Cold Call了，因為不斷被人拒絕，好像被人不斷否定自己一樣，很難受。」

揮之不去的生活壓力，也是令他初時難以投入工作的原因。「我在入行時碰上了金融海嘯，試過幾個月都零收入，而為應付家庭閂芰，我更在短短數個月內背負了十多萬元的卡數和利息，簡直是雪上加霜，但我每天回家時，還得繼續在妹妹們面前裝作若無其事。」

無奈之下，他還是要靠在朋友圈裏開單。還記得有人，當Glen跟一位朋友踢過波一起走回家時，他雖是非常緊張，但還是跟朋友提起轉當保險的事，並問他有沒有買保險的需要，還好對方碰巧確有此打算，結果他便成功開了第一張單。這段經歷也是支撐Glen日後度過其他艱難歲月的動力：「初入行時，我常常想過放棄，我想很多人在面對挑戰時都會有這種想法，但我跟自己說要堅持下去，因我不想浪這位朋友對我的信任，打破了我跟他的承諾。」

由當日的困境走到今天的事業有成，Glen認為有一件事最值得自豪：「我覺得在香港能夠靠自己於酒店擺酒結婚，是一種能力的證明。一次少不了要花50至70萬，要找多少錢才做到？假設大學生工作10年人工有3萬，年薪36萬，靠打工要做到這點有點困難。」（黃舒慧攝）

決定了 就不許後悔

期後日子，Glen靠着朋友的信任及自己的努力，總算度過難關，甚至一步一步的向上爬，走到今天的位置，期間立下的目標也一一達到了：成功脫貧、置業、妹妹們留學英美、成家立室……

今天無論在事業與生活都過得不錯，Glen當然不後悔那天離開會計業的決定，但回想以往曾付出不少時間與精神在會計上，有覺得那些付是浪費了嗎？他很快點回答一句「不會」，並指在求學時段的得着是學懂「學習的能力」，而且更重要的，是他相信人要一直向前後才行，浪費、後悔等的想法，從未在他的腦海中出。「很多人跟我說，就算在保險『撈唔掂』，我也可重返會計業工作。其實，就算做M記（到麥當勞工作）也是一種退路，但我卻跟自己說，我要斬斷所有退路，因為我決定得要走這條路，我就怎樣都要走下去。」

的確，人生路沒法回頭走，再談後悔，不如認真的想辦法向前走。每個人的經歷都不一樣，Glen今天獲得的成果不是來自他曾經貧窮過，而是他如何在困境中求存並堅持下去的意志，正如「讀嗰科做嗰行」的心態，其實能否在事業中獲得成果，關鍵其實不在「讀哪一科」或「做哪一行」，而是在過程中有否認真的下過苦功與成長。與其一直後悔揀錯科、入錯行，倒不如想想，如何在今後日子達成期望得到的目標吧！

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