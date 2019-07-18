【職場新鮮人】如何適應上班生活？　大學畢業生應培養的4個心態

七月已過了一半，不少大學畢業生（Fresh Graduate ，FG）應已收起大玩特玩mode，進入努力搵工（甚至已在上班）的狀態吧！ 雖然「畢業後便搵工」是一件很理所當然的事，不過說到底，由校園轉到職場的過程或多或少都會令人感擔憂及迷茫的，例如該找哪類工作、如何才獲得面試機會及如何適應職場生活等問題，都是需要考慮的事情。

今時今日，「讀嗰科做嗰行」已非必然，撇除專科生或須要特定專業資格的工作，年輕人其實大家按待遇、興趣及前途決定自己喜愛的工作。不過，既然選擇繁多，彼此都是白紙一張，那要如何在芸芸求職者中突圍而出呢？招聘公司Robert Half便提出五大認為畢業生抱持五大秘訣，便能夠適應不斷變化的商業環境。

五大職場實用秘訣（按圖了解）：

一【學習市場需要的技能和技術】Robert Half引用自家《2019年薪酬指南》指，數碼化大大改變了各行各業的角色和流程，以財務和會計行業為例，公司都會物色精通Microsoft Dynamics 365、SAP / Oracle和CA / CPA等各個範疇的專業人士。（ Austin Distel /Unsplash）

綜觀上述五大秘訣，共通點是很強調持續學習的重要性。曾接受訪問的轉行人士也曾指出求學階段的得著是學懂「學習的能力」。但「學習的能力」其實具體是指什麼呢？

根據MBA智庫，學習力（Learning Capacity）是一個人或一個組織的動力、毅力和能力的綜合體驗。個人學習力包括知識總量、知識質量、知識流量及知識增量四項指標，具體含意如下：

知識總量：學習內容的寬廣度和個人開放程度 知識質量：學習效率和學習品質 知識流量：學習的效率及吸納、擴充知識的能力 知識增量：學習成果的創新程度及把知識轉化為價值的程度

簡言之，學習能力就是一個人的學習方法、技巧和態度，並具有把所學知識歸納和總結，形成個人知識系統兼且執行出來的能力。當然，這個說法過於抽象、太過學術派了。《哈佛商業評論》作者兼美國人力資源顧問Erika Andersen就曾撰文表示，她觀察到掌握了學習能力的職場人士都有四種鮮明的特質：志向、自省能力、好奇心和容錯能力。這些特質令他們形成正面的思考方式，從而更快、更成功適應職場的轉變。

1【志向】很多人會停留在「有或沒有興趣」、「想不想學習」的階段，但有志向的人會透過設想目標/成果/收獲來鼓勵自己開始學習。這樣，人們即使面對本無吸引力的活動也能展開學習。（James Tarbotton /Unsplash）

（資料來源：Robert Half、MBA智庫、Harvard Business Review）

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