【職場交際】辦公室談政治適合嗎？　調查：46%打工仔覺得不自在

近日社會氣氛緊張，大家無時無刻都討論相關議題是在所難免，畢竟感受要抒發出來，找到共鳴和認同感才能得以安慰。然而，在辦公室談政治話題適合嗎？無疑這是香港正面對的難關，但手邊的工作還是要做，遇有經常激烈討論的同事時，即使你很想認同他，但你知道一經討論、和議或反對，你今天的工作就必需延誤，下班無望，這時可以怎樣做？

難以自我控制的同事，可能不只想發表意見，還需要別人認同及作出反應，只要一展開話題，他就雄辯滔滔，然而，你還在趕project。﹙GettyImages/VCG﹚

難以自我控制的同事，可能不只想發表意見，還需要別人認同及作出反應，只要一展開話題，他就雄辯滔滔。網站The Muse引述健康網站Beyond的調查指，有46%打工仔不喜歡在職場上談論政治話題，而其餘的65%則覺得在職場上討論政治話題就沒問題。基本上，這46%的人大部分並不是不想討論，而是不想在公司中討論而已。

可能因為手邊真的有很多未完成的工作，那怎樣開口才令雙方好下台，然後着他們留待下班才論論呢？以下會教大家3個說法，禮貌之餘，更讓對方知道你的認真程度。

1.

我明白這是很重要的話題，但不如我們留待完成這項工作後才討論。

當你正在衝deadline，感受到極大壓力時，你根本沒有時間和心情去認同或反對其他與工作不相關的意見。所以，最好的做法是將這段討論時間延遲，那你的思緒及心情都會清晰和平靜一點。如不是一些敏感的政治話題，只是一些無關痛癢的小事，推遲討論時間的話，話題發起者可能都忘了要再討論，這就可以逃過一次討論自己不感興趣的話題了。

而你要明確表達的信息是你正專注於眼前的工作，此刻沒有時間與他們互動，但小休或午飯時則無任歡迎。為表誠意，你亦可以問他們正在討論哪一篇文章或新聞，然後share給你後，留待過一會才看，之後再跟上話題。

2.

我都有看到相關消息，但你有沒有看到﹙其他比較溫和的話題﹚？

工作上的閒聊間，我們常常都快地轉換話題，這刻在說A事件，下一秒已在說B件事。只要事件有一點微小的共同點，就能順利帶到另一個話題。你可以有目的地使用這招，若真的很想討論及關心，則可以在午飯或下班時再次帶起話題。

這刻在說A事件，下一秒已在說B件事。﹙GettyImages/VCG﹚

3.

我尊重你的意見，但現在我們先將注意力放在當前項目上。

有時最好的方法就是誠實和直接，亦有時這是唯一的方便去停止一個無止境或無意義的討論。如果與員工及同事的相處一向沒太多修飾，比較真實不造作的話，一妨直接說出來。這同時是一個簡單的方法先表明自己的立場，那在終止對話後，他們都不會因為不知道你的立場而竊竊私語。

如果想不那麼正式和認真，你可以考慮這樣說：

我跟自己訂立了一條規矩，就是不在公司及家中討論這話題。

或

我做現在這個時間太早了吧？不太適合講這個題？

相比起第一句，後者兩句可以採用較平和的語氣，這樣你看起來比較不像壞人，而是一個關心並希望維持良好工作關係的人。然後大家都會因你的一句，而少說一點是非，先完成好跟前的項目，才再作討論。

即使不是政治話題，職場上總會有遇到意見不同的情況，難道次次都要互相爭論到臉紅耳熱嗎？所以可以試試以上三招，巧妙地令話題先在當下降溫。學習溝通是一條漫場的路，能掌握到控制及緩和對話氣氛的技巧，定能助你在職場上平步青雲，慢慢來。



﹙資料參考：The Muse﹚

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