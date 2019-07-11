【職場新鮮人】上司為何不是有問必答？　開口前應先考慮兩件事！

無論是剛剛畢業的社會新鮮人，還是初轉職的新同事，都會遇到一個問題：工作上遇到不明白的地方應該問誰才好？怎樣問？今天半宅職薯就和大家分享一些關於發問的心得，幫助大家順利度過初入職期。

不恥下問與不想就問是兩回事，為省卻自己思考的時間，要求別人抽時間來指導、協助你，其實是一項很自私的行為。（Helloquence / Unsplash）

相信很多人都曾有這樣的經驗：當遇有工作上的不明白，向上司發問的時候，上司的第一個反應不是給予答案，而是給予一副黑面。一眾小薯可能會想：明明上司有責任解答下屬的問題，但他們卻以黑面作回應，究竟是不是連不懂才問都有錯呢？

其實，向上司發問並沒有錯，問題是出於發問的方式。試想，上司也是人，也同樣害怕要工作 –– 特別是那些不屬於他們的工作。小薯如果在發問的時候把問題包裝得不夠好，隨時會令上司以為你想把責任推給他，進而產生不滿。

先問自己 再問同級同事

新入職的小薯在工作上遇到問題的時候，第一個要想的問題應該是：從誰身上能夠得到答案。首先，如果能夠自己加以思索便得到答案就當然最好，如果不能的話，我們便向外推一層，向同級同事發問。說到同級同事，大家千萬不要遺忘那些平時彷彿只懂得練精學懶的老油條，他們之所以能夠在公司生存，一定有一些過人之處，尤其是熟悉公司運作、上司口味等等。禮貌的向他們發問，通常都會獲得詳盡的答案。

先確定這是整個團隊的共同疑問

如果問過幾位同級同事都不能解決你的問題呢？那麼你便可以準備向上司發問了。正如上面所提及，上司黑面是因為覺得你想把責任推給他，所以在發問的時候不妨這樣說：

一個人不懂所以，或許只是他力有不逮，但若然是一整個團隊都不懂處理方法，上司如仍坐視不理就實在說不通。（Dylan Gillis / Unsplash）

老細，我有一個問題問過幾個同事都解決不到，想向你請教一下。

這句說話的重點在於「問過幾個同事都解決不到」，即是說你已經盡了能力，在你職級所及的範圍之內嘗試解決也得不到答案，所以這已經不是你個人的問題，而是整個團隊的共同問題，所以唯有向上請示。上司聽到你這樣說，自然會覺得你已經在問問題之前付出過努力，但無奈也得不到答案，在回應你的時候自然會舒服得多。

先準備可選方案，證明自己有盡力思索

你也可以這樣說：

老細，我對這個項目有A、B、C三個方案，想聽聽你的意見。

這句說話的第一個精要之處在於「有A、B、C三個方案」，萬事起頭難，既然你已經有A、B、C三個方案，上司便不用由零開始的去想像，省卻不少腦汁，也證明你在事前有用心去思考；另一個精要之處在於「想聽聽你的意見」，既然只是意見，那麼便不是要求上司負上決策的責任，事情的責任依然在自己的肩膊上。這樣既不需要上司花太多腦汁思考，又不把責任推給上司，上司給予意見自然舒服得多。

結語

在職場發問的精妙之處，在於顯示自己已盡了能力解決問題卻又解決不到，在無可奈何的情況下唯有向其他人發問。大家需要知道，解答你問題的人也需要花腦汁的，如果為了省卻自己的腦汁而去消耗其他人（甚至上司）的腦汁，一定會惹人討厭。所以在消耗其他人腦汁之前，必先消耗自己腦汁，千萬不要不加思索的胡亂發問。

半宅職薯

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