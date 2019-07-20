【公務員】地政總署聘二級地政督察　月薪15k　DSE五科合格可申請

地政總署現正招聘二級地政督察一職，賣點有二：一是公務員職位，二是入職要求較低卻人工不俗，申請人毋須大學學位便可申請，而職位起薪點15K，最高可達31K！

地政總署署長陳松青是你的頂頭上司，請記住。（資料圖片）

工作內容

此職位主要負責執行工地巡查、工地視察、工地交收、土地清拆、補償評估等工作，以及提供一般土地管理的支援服務（包括電腦化職務），例如土地徵用、土地管制（包括寮屋管制和清拆）；並在颱風及其他天災發生時執行緊急及隨時候召職務。

需注意一點，入職者必須在新界各處地區執勤，有時更須長時間及不定時工作。

入職條件

二級地政督察對於申請人的學歷要求不高。有興趣者只要在DSE五科（包括中、英、數三科）考獲第2級或以上成績；又或者在CE五科（包括中、英、數三科）取得第2級/E級或以上成績，滿足其一便即可申請。

特別留意，由於職責涉及土地巡查和管制等工作，申請人必須通過部門的描摹及地圖閱讀考試。如獲邀參加考試，申請者通常會在截止申請日期後約十二至十四個星期內接獲通知。

地政總署二級地政督察招聘詳情（按圖了解）：

地政總署二級地政督察招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 5 + 4 + 3

獲取錄者通將按公務員試用條款受聘三年，人工起薪點15,735元，頂薪可達31,685元，並享有薪假期、醫療及牙科診療之福利，適當情況下更會獲得房屋資助。同時，他/她必須完成部門安排的入職培訓課程及評估，並取得滿意成績，方為通過試用關限。通過後，該人士或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

此職位的截止申請日期是7月22日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。

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