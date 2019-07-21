【IT行業】工程師都是宅男、單身狗？　揭示10大標籤背後的真相！

工程師就是宅男？嗶嗶嗶！你可能已經誤入刻板印象的陷阱囉！雖然今天科技產業發達，但一般社會大眾卻不太瞭解工程師這個行業，甚至有些既定的刻板印象。美國有位22歲的女性工程師，因為受夠大眾對工程師的職業刻板印象，發起「#ILookLikeAnEngineer」活動，顛覆大眾對工程師的印象，鼓勵科技業職場多元性，在網路上引起熱烈響應！

工程師就是宅男？（James Owen／unsplash）

今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出台灣網友對「工程師的十大刻板印象」，希望透過這份調查結果與解說，重新檢視你我錯誤的觀念，或許你會發現，其實工程師跟你印象中的「很不一樣」喔！

No.10 用高CP值、厲害的3C產品

3C產品千百種，在我們「麻瓜」的眼中，工程師本身擁有專業知識與技術，他們能夠出神入化地使用各種3C產品。明明跟我們拿一樣的電子產品，在他們手裡就變成超級神器，其中的眉角只有正港的工程師才懂啊！不過工程師其實各自有不同擅長的領域，並不是完全精通所有類型的電子器材哦！

工程師本身擁有專業知識與技術，他們能夠出神入化地使用各種3C產品。同一部Iphone，在Tim Cook手中就變成超級神器了～（GettyImages）

No.9 標準配備：戴眼鏡、穿帽T或格紋襯衫，穿衣沒sense

有些工程師造型總是千篇一律，戴著不怎麼潮的眼鏡，穿著簡單樸素，說好聽點叫隨性，說不好聽點叫隨便！尤其他們總會不約而同地穿上各種花色的格子襯衫或大學Hoodie，讓我們不禁疑惑，莫非這是一種工程師彼此間的制服小默契？不過你千萬別以為所有工程師都是這樣的，當然還是有不少超會打扮的型男潮女工程師，在路上遇到你都會忍不住回頭再看ㄧ眼唷！

有些工程師造型總是千篇一律，戴著不怎麼潮的眼鏡，穿著簡單樸素，說好聽點叫隨性，說不好聽點叫隨便！（GettyImages）

No.8 專業工具人，修理東西call他準沒錯

工程師多半擁有動手實作的技能，能夠把壞掉的物品拆開仔細研究後，再組裝回去的超能力！無法再使用的東西，往往能在他們手中起死回生！修理東西是許多工程師的專長，但他們卻經常因此而淪為「專業工具人」（遞上一張衛生紙）。工程師是秉持助人為快樂之本的精神所以才幫助大家的，不是因為他們很喜歡修理東西好嗎～請好好謝謝曾幫助過你的善良工程師！

工程師多半擁有動手實作的技能，能夠把壞掉的物品拆開仔細研究後，再組裝回去的超能力！（GettyImages）

▼▼▼工程師的stereotype又何止三個？按圖放大，看七大對工程師的核版印象！▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

向工程師致敬！

工程師這個職業，沒你想像中的男性主導、也沒有你想像中的嚴肅無趣，這些各式各樣不友善標籤，都是阻礙優秀人才成為工程師的潛在因素，需要你我一同協力來打破對工程師的刻板印象。

有台灣公司每年都會在6月6日，華人史上第一位工程師──大禹生日前後，舉辦工程師節慶祝活動，為工程師這個多元的職業獻上滿滿的敬意。

【職業定型】工程師都是宅男、邊緣單身狗？十大刻板印象有共鳴（Dailyview提供）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月10日至2019年05月09日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『工程師的刻板印象』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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