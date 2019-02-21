【科技人才】雲端科技應用日漸普及　雲端工程師成熱門工種

雲端科技應用是大勢所趨，雲端工程師成為資訊科技界近年大熱工種，更成為近年薪酬升幅最高的IT職位之一。

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撰文：職場多面睇

現職雲端工程師的張卓曦（William）剛畢業便獲大中華區首家獲亞馬遜雲端服務認可的高級諮詢合作伙伴「伊雲谷數位科技」聘用為雲端工程師。任職短短一年間，已處理超過50個項目，客戶包括電視台、政府部門等。

William小學時已對電腦科技具濃厚興趣，中學時亦選修電腦科，加上留意到雲端科技近年發展急速，中學畢業後遂按興趣選讀雲端系統及數據中心管理高級文憑，並於2017年畢業。William畢業時，已獲3家公司的聘書，包括現職公司的賞識，成為香港分支團隊的雲端工程師，可見雲端專才在行內炙手可熱。

William選讀香港專業教育學院（IVE）開辦的雲端系統及數據中心管理高級文憑，並於2017年畢業。（作者提供）

入職前，William獲安排前往公司台灣總部接受3個月的培訓，培訓期間進一步了解雲端服務的實際運作，過程中，深深感受到台灣雲端科技發展快速，激勵他努力學習，將當地雲端科技的應用優勢帶回香港。

「雲端工程師」在現代企業當中發揮重要的作用。（Gettyimage/視覺中國）

善用雲端減省成本

作為雲端工程師，William現時主要負責將客戶的公司網頁、內部系統等資料，由俗稱「地」的傳統數據中心，搬上俗稱「天」的雲端平台，並按不同資料性質，例如手機應用程式、網站等，於雲端平台建構合適的資料庫儲存。

William形容：「雲端工程師猶如『建築商』，在雲端平台這個『建築地盤』上，為客戶建造穩固的『樓房』。例如儲存於傳統數據中心的門票銷售網站，若瀏覽人數突然增多，便較易出現網絡『塞車』問題；雲端平台則由不同數據中心連接，儲存空間大，『塞車』風險亦相對較低。」近年不少金融、銀行及教育機構將資料上載至雲端平台，特別是資金少的初創企業，可按當下使用流量付費，減省成本開支。傳統IT工作較多時間對着電腦，而William喜歡嘗試新事物，亦喜歡與人溝通；而他現時的工作較常接觸客戶，正正切合他的性格，亦是他享受工作的動力。

雲端平台則由不同數據中心連接，儲存空間大。（Gettyimages／視覺中國）

勇於嘗試

當日決心投身雲端工程，讓William找到夢寐以求的工作。他說：「我很享受每項工作帶來的挑戰，讓我有機會學習新技術，至今已負責50多個項目，甚至有機會負責全公司未曾有人做過的項目，並將新技術和知識與同事，甚或前輩分享，互相學習，這種情況在其他行業較少見，讓我有好大的滿足感。」

William指，在讀書時有機會學到實用的雲端運算、數據中心管理知識，又獲安排於本地通訊公司的數據中心實習，讓他對數據儲存系統的運作有更深入認識，工作時更得心應手。他勉勵時下中學生要勇於嘗試，多了解興趣所在，按專長選擇升學課程，才能享受學習和工作帶來的樂趣。

學以致用便是最大的成功感。（Gettyimage/視覺中國）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「IT界大熱工種 雲端工程師」​】

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