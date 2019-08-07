【職場熱話】靠父幹是福？　日五旬男啃老30載　父母皆逝後結果…

夢想是不用上班都有錢生活？不少人常笑說靠父幹的人是有福的，因為只要肯放下自尊、無視旁人眼色地做個啃老族，便應能無憂無慮地生活，不過，要是依賴父母到一個喪失自我生存能力的地步，這又會否太誇張？早前日本有一電視節目便就「啃老」議題追訪一位五旬男士，節目的結局更是令人心酸……

日本NHK電視台節目《クローズアップ現代＋》曾以「8050問題」為題， 接觸一名56歲的男子伸一，嘗試追蹤他的啃老人生是怎樣過。（YouTube影片《クローズアップ現代＋》截圖）

日本NHK電視台節目《クローズアップ現代＋》曾就社會高齡現象製作專題報道，發現當地存在嚴重的「8050問題」，意即：承子成年後不找工作，80歲父母必須繼續照顧50歲的孩子。

製作組表示，他們曾接觸一位名叫伸一的56歲男子。伸一表示，他在多年來都依賴父母照顧來生活，缺乏任何求生能力。至父母過世後，他得倚賴社工幫助才能繼續下去，然而由於社工無法每天到訪，於是製作組便問及伸一能否生活得下去，而他的回覆是「不要緊」。然而，十天過後，當社工再去拜訪伸一時，卻愕然地發現他已在家中餓死。

伸一的弟弟二郎，以開的士維生，他細說哥哥如何因打擊而無法振作，繼而家裡蹲30年的故事。（YouTube影片《クローズアップ現代＋》截圖）

雖然伸一已死，但製作組仍決心追查下去，終聯絡到伸一的弟弟，以開的士維生的二郎。他在節目中表示，哥哥年輕時曾多次考不上大學，求職亦屢屢遭到挫敗，時間長了便成為家裡蹲，往後日子只靠父母養活，三十年如一。後來即使父親身患癌症末期，母親也得了失智症，兩老仍得繼續照顧哥哥，至他們也先後離世，失去維生能力的伸一終默默餓死了。

雖然打工仔常羨慕「靠父幹」的人，但靠父幹到喪失維生能力，甚至要靠身患重病的父母幫忙照顧，最後還得餓死家中，這樣的父幹，想必沒有多少人羨慕嚮往吧！

（資料來源：NHK）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O