【職場熱話】照顧一打仔女仲要返工？　公開神級媽媽瘋狂時間表

為人媽媽維持家庭運轉並不容易，在職媽媽平衡家庭、子女和工作更不容易。日本有位媽媽照顧12位子女之餘，還能全職上班，這麼「勁揪」的媽媽是如何做到的呢？

日本超級大家庭漆山家族：父母+11名子女+還在媽媽肚中的BB。（影片截圖）

日本綜藝節目《うるしやま家5男6女大家族 ママがまさかの緊急入院！涙！涙！の出産スペシャル！！》聚焦於住在日本琦玉縣的漆山（即うるしやま）夫婦。他們的特別之處在於養育了12名子女！

大家庭成員介紹（按圖了解）：

家族的支柱漆山媽媽。（影片截圖）

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節目拍攝時，漆山爸爸46歲、漆山媽媽41歲，當時已育有5男6女，加上拍攝期間出生的六男BB，漆山夫婦一共有12名子女，而長子、長女分別已經19、17歲。維持這個超級大家庭運轉的功臣，就是漆山媽媽，而且最厲害的是，她還是一位在職媽媽！

做家務、買菜煮飯、照料家人的起居飲食一點也不容易，要知道全職家庭主婦（和主夫）其實也是其中一種職業，新垣結衣BB在數年前的大熱日劇《逃離可恥但有用》也曾說過，全職家庭主婦每年工作2199小時，相當於年薪304.1萬日元（ 約20萬港幣），即月薪約為16600元港幣。照顧14人家庭的困難簡空不能想像，但漆山媽媽的過人之處不但每天快樂、元氣十足地照顧每位家人，還能全職上班！她是如何做到的呢？

漆山家族的驚人份量家務（按圖了解）：

漆山家族的驚人生活份量。（影片截圖）

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首先，這絕對離不開漆山媽媽的付出。她的生活時間表十分瘋狂，卻極其規律：早上5點起床，為家人準備早、午飯，7點半送子女上學，9點鐘返工，晚上8點半回家，準備晚飯，9點全家吃晚飯，之後繼續做家務，直到凌晨2點睡覺。粗略一算，漆山媽媽日睡3小時，上班10小時，家庭11小時，日日如是，多年來始終如一。

漆山媽媽的瘋狂又自律的日常生活（點按大圖）：

漆山媽媽的瘋狂又自律的日常生活（影片截圖）（

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其次是漆山爸爸和孩子們等好隊友的協助。把家庭比喻成公司的話，各位打工仔就會明白多人力分擔工作量的重要性，而漆山家族正是如此，只靠媽媽打理的話獨立難支，14人團結一志，分工合作就能減輕媽媽的負擔。漆山爸爸會給子女們洗澡、換衣服、叫他們起床；而漆山孩子們也確實孝順，摺衣服、掃地、洗碗、收拾鞋櫃不在話下，甚至還主動訂立家務輪更表，幫忙分擔家務。所有子女無一例外，勤力孝順，也顯出漆山夫婦教導有方。

漆山爸爸和孩子們的協助（點按大圖）：

漆山爸爸和孩子們的協助（影片截圖）

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最後，大家都會好奇漆山媽媽如何做到全職上班呢？答案就是——自己做老闆。沒錯，漆山夫婦開設了個人髮型屋。細想之下，這其實合情合理，一來14人的生活開支龐大，單靠打工的固定收入未必足夠，二來日本職場風氣保守，性別歧視嚴重，壓力大，考慮到人力成本、管理和工作交接，很難會有企業願意聘請每年都要放產假的員工吧？這是考慮因素很難看卻實際。

因此，自主創業可以擴大收入，時性彈性，工作量自主控制，有利漆山媽媽取得生育、家庭和工作平衡。而，自主創業也帶來意想不到的好處：子女們把髮型屋當成遊樂埸，漆山夫婦可以一邊工作一邊照看子女，一舉兩得。

話需如此，漆山媽媽並非「hea住做」，而是盡性投入，和客人關係良好。

漆山夫婦開設自家髮廊。（影片截圖）

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雖然有了家人們的幫忙，但始終照顧全家14人的負擔非一般小，看漆山媽媽天天2點才睡就知道。難得的是，她還有心力、心情set髮型，化妝，把自己打扮得時髦好看，每天都精力充沛，元氣十足，笑容滿面，看得出她對這樣的生活樂在其中。有人會疑惑，長時間對著家人，漆山媽媽會否失去（另類的）Work Life Balance？會否想要個人獨處的空間？

影片中，漆山媽媽對著珍藏的十多本子女健康手冊道：「全部都是我的寶物。」她給出的答案就是，有時Work Life Balance無法清晰劃分，但事情是自己喜歡又樂在其中的話，就算Inbalance又何妨？答案「係愛呀」。

漆山媽媽對孩子們的愛，帶給她無盡的精力和能量，每天都對「媽媽」這個職業樂在其中。（影片截圖）

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