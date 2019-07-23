【職場熱話】畢業生不搵工就是廢青？　4個善用空檔時間增值建議

臨近8月，Fresh Graduate不是搵到工/在搵工，就是在盡情享受最後一個暑假。但這種選擇有時會成為家庭矛盾。Faceboo專頁「奴工處」近日便有人投稿分享由於未有一畢業馬上搵工，被家人罵作「廢物」，他/她便批評上一代奴性重。然而，事主卻反遭網民批評。 其實，家人最擔心的不過是年輕人在浪費時間，與其互相埋怨指責，倒不如和家人溝通，證明自己並非空度更實際吧。以下有4種盡情利用Gap Time的方法，其中強身健體十分重要呢。

大學生畢業，要踏入人生另一個階段了。（資料圖片／羅君豪攝）

8月即將到來，對於大學畢業生來說，這應是個比較尷尬而敏感的月份吧，傳統是畢業後最好盡快搵工，年輕人有時卻想享受最後一個暑假，這種想法的差異有時會成為家人之間的矛盾呢。Faceboo專頁「奴工處」近日便有人投稿指由於畢業後沒有馬上找工作，便遭家人斥責「廢物」，他/她批評上一代奴性重。該帖全文如下：

此帖引來網友的熱烈回應。綜觀全文，網民都甚少同情事主，反指他/她須轉換立場思考，回應大致可分為三類。

一‧勸喻事主體諒家人，因為家人可能體會到手停口停的經濟和生活壓力。 二‧指家人的擔心有道理，因為搵工過程需時、競爭激烈及外圍經濟並不明朗等因素，事主越遲行動，越難找到好工。 三‧批評事主不尊重父母，並質問她/他是倚賴家中食用還是財政獨立，如是前者沒資格批評父母。

網友回應：（按圖閱讀）

網友回應（01製圖）。

畢業之後要立即找工作嗎？說到這個問顯，相信很多人都知道答案，就是很「阿媽係女人」的視乎個人情況而定。如果打算從事的行業有特定的招聘週期，例如老師或公營機構職位，就當然要及早行動。但若然是一般行業或文職便毋須如此。

以前經濟環境欠佳時，礙於畢業即失業的恐懼，大學畢業生的指定動作的確是盡早找工作，現時本港失業率長期偏低，年輕人短期內不用太過擔憂此問題。相比之下，父母的嘮叨才是最貼近的困擾吧，想深一層，比起養家壓力，他們其實是更擔憂年輕人在浪費時間吧。

其實，無論是兩、三個月的Gap Time還是長達一年的Gap Year，重點是不是為時多久，而是在「Gap」這個字：只要在過程中有有得着、收獲，那時間再長都是值得（相反地，若只在浪費時間做無意義的事，時間再短也是浪費）。以下就是四種盡情利用畢業與搵工空檔時間的建議，希望能助大家找到「突破自我」的方法。

四種善用空檔時間建議（按圖了解）：