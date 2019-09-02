【公務員】政府聘二級私人秘書　月薪15k　DSE五科獲第2級可申請

政府多個局及部門現正招聘二級私人秘書，沒持大學學位人士也合資格申請，起薪點為15k。 其實這職位在2018年時也曾公開招聘約200人，但再對上一次的招聘已是20年前的事，今年再度作公開招聘，或與公務員退休潮不無關係。

由於公務員將出現退休潮，因此政府需招聘更多人才以補充相關人手。（資料圖片）

上一代公務員即將踏入退休時期，政府自然需要招攬人手以補充相關流失。政府二級私人秘書一職，自於1998年後曾作公開招聘，一等便等二十年，才於去年再度登場，而今年又再繼續作招聘，估計是公務員退休潮有關。打工仔如有意加入政府的話，此職位或許會成為你的心水之一。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭曾於去年訪問中表示，二級私人秘書作如此大量公開招聘，估計是公務員退休潮所致。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

工作內容

作為二級私人秘書，入職者負責提供與秘書服務相關職責，包括文字處理、管理日常會議和工作日程、處理查詢和其他辦公室支援工作等。入職者會被調派至本港任何一個地區的政府辦事處工作，在執行職務時必須使用資料科技應用軟件，並可能不定時工作。

入職條件

在公務員職位中，二級私人秘書的入職要求相對簡單，申請人只要在DSE五科（包括中、英文）考獲第2級或以上成績，又或於會考考獲五科（包括中、英文）第2級／E級或以上成績，便符合了職位的學歷及語文能力要求。此外，申請人必須具備一般商業電腦軟件的應用知識（例如Microsoft Office）及中文打字速度每分鐘20字、英文打字速度每分鐘50字。

二級私人秘書招聘詳情（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

面試和技能測驗

申請者需要參加並通過技能測驗，包括：中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘50字，及一般商業電腦軟件（Microsoft Office Word 2013及Excel 2013）的應用知識測驗。申請人如獲邀參加測驗，通常會在2020年2月或之前接獲通知。如未獲邀參加技能測驗，可視作已經落選。

獲取錄者將按公務員試用條款受聘三年，人工起薪點為15,735元，頂薪點30,165元，並享有有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，獲聘者可獲得房屋資助。

此職位的截止申請日期為9月12日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。網上申請者必須於9月19日或之前把成績表及文憑/證書副本郵寄至相關地址，信封及文件副本們必須註明網上申請編號。

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