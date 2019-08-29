【政府工】廉署聘助理廉政主任　月薪21K　DSE五科第2級可申請

廉政公署現為轄下社區關係處招聘助理廉政主任，雖然只是合約制聘用，但聘用期長達兩年半。入職要求不高，毋須大學學位也可申請，而人工起薪點高達21K，頂薪點為39K。打工仔還有意加入政府的話，此職位或許會成為你的心水之一。

廉署為轄下社區關係處聘請助理廉政主任，職責涉及研究、策劃、宣傳、活動籌辦、行政等範疇。（資料圖片）

入職要求

在一眾政府工中，助理廉政主任的入職要求相對容易。學歷方面，申請人只要在DSE考獲五科（可包括中、英文）第2級或以上成績，或於CE考獲五科（可包括中、英文）第2級/E級或以上成績便符合申請資格。同時，申請人亦必須於DSE或CE的中、英文科考獲第2級或以上的成績，以符合語文能力要求。

才能方面，申請人必須擁有能夠書寫流暢中、英文及操流行粵語和英語的能力，另外，如能流利使用普通話的話，亦會對是次應徵有利。此外，擁有良好溝通及人際關係技巧、積極進取及能夠在壓力下獨立工作的性格，均是此職位的入職要求。

最後，申請者亦必須要熟識一般電腦應用及熟識香港情況，而如曾在市場推廣、公關、企業傳訊、商業、金融、社區服務、客戶服務、教育培訓或傳媒等其中一個範疇具兩年或以上工作經驗，可獲優先考慮。

想網上申請是次職位，不能經由G.F. 340網上系統，反要由廉署的電子招聘系統申請。（資料圖片）

工作內容

如獲聘為助理廉政主任，申請人將於廉署下的社區關係處任職，具體職責如下：

1） 協助研究工作以策劃及評估廉政公署為各特定範疇制定的教育策略； 2） 策劃、執行及評估防貪教育計劃及宣傳反貪訊息，以及協助策劃、推行及評估較大型的防貪教育計劃； 3） 向不同界別包括政府部門、工商機構、學生及地區組織等的服務對象，籌辦講座及探訪等防貪／倡廉教育活動； 4） 協助利用大眾媒體及新媒體推廣倡廉信息； 5） 接受貪污舉報及處理市民的查詢；及 6） 協助辦公室行政工作，包括提供資訊科技支援服務。

不過得留意，入職者獲聘後，或需要逾時及不定時工作。

申請詳情

獲取錄者將按合約形式受聘兩年半，包括首一年試用期，人工起薪點21,890元，最高可達39,045元，並享有有薪假期、醫療及牙科福利；在適當情況下，獲聘者可獲得房屋資助。合約結束時可獲發放約滿酬金，等同基本薪金總額的25%。

此職位的截止申請日期是9月6日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。網上申請者經由廉政公署電子招聘系統遞交，而郵寄和親身遞交者必須以書信形式提出，並連同個人履歷及填妥的通用表格第340號一併遞交至廉政公署相關部門。

（資料來源：廉政公署）

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