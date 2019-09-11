【公務員】公司註冊處聘二級主任　22k起薪　DSE五科第3級可申請

公司註冊處現正招聘二級公司註冊主任，此職位勝在薪酬理想，而且入職要求低，申請人毋須大學學位和工作經驗，只要DSE五科考獲第3級即可申請。如成功獲聘，入職起薪點為22K，最高更可達月薪53K！

二級公司註冊主任負責部門的基層運作，包括審閱並登記文年、提供查閱服務、管理文書和輔助人員等等。（Getty/VCG）

入職要求

在一眾公務員職位中，二級公司註冊主任的入職要求相對容易。申請者毋須具工作經驗，只要滿足學歷要求便可申請：在DSE五科（可包括中、英文）考獲第3級或以上成績，或於AL兩科高級程度科目考獲E級或以上及於CE另外三科（可包括中、英文）考取第3級╱C級或以上成績；同時，中、英文科須獲第2級或以上成績以符合語文能力要求。最後，申請人必須能夠以中、英文溝通。

工作內容

此職位主要負責公司註冊處各部別╱組別的基層運作，工作內容包括：

審閱並登記公司及其他法團分別按照《公司條例》和相關法例遞交的各類文件； 解答查詢； 提供查閱及索取公司資料的服務； 為執行《公司條例》提供支援，並就違反《公司條例》的情況協助提出檢控； 管理資訊科技系統和參與資訊科技發展計劃；及 ​管理所屬部別╱組別的文書及輔助人員。

二級公司註冊主任招聘詳情（按圖了解）：

二級公司註冊主任招聘詳情（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 4 + 3 + 2

人工福利

成功獲取錄者將按公務員試用條款受聘三年，人工起薪點22,865，最高可達53,195元，可享有薪假期、醫療及牙科診療等福利。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

此職位的截止申請日期是9月19日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。網上申請者需要於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本及證書副本送達至相關地址，信封面和文件副本需註明網上申請編號。

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