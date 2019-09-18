【公務員】商經局聘二級助理貿易主任　應屆大學畢業生合資格申請

商務及經濟發展局現正招聘二級助理貿易主任，此職位勝在薪酬理想，入職起薪點為28K，最高更可達月薪53K！申請人必須持有大學學位及已經考取CRE。值得留意的是，應屆大學畢業生亦可申請。

頂頭上司、商務及經濟發展局局長邱騰華，請記住！（資料圖片/彭毅詩攝）

工作內容

二級助理貿易主任的主要職責有五項，具體如下：

1. 負責研究和分析有關工商業及創新科技事宜的資料； 2. 協助管理工商業簽證管制事宜； 3. 協助設計及發展有關簽證貿易管制措施和工業資料的電腦系統； 4. 協助實行中小企業、創新科技及創意智優計劃等撥款計劃並提供相關業界支援；及 5. 及協助政府資助科技支援組織的內務

請注意，入職者或需出席香港、內地或海外的會議、或安排參觀活動、或協助貿易洽談工作，或會獲委任為委員會秘書。因此，實際職責會涉及多個範疇。

入職條件

申請人必須滿足三個條件：持有大學學位、於CRE能力傾向測試試卷考獲合格及於CRE中、英文兩科取得二級成績。值得留意的，是現正修讀學士課程並將於明年畢業的大學生亦合資格申請，不過申請人如獲錄用，必須在2019/20 學年內取得所需學歷資格才獲聘任。

另外，如果申請人現時尚未有CRE成績，必須已經自行報名應考在今年十月于日舉行的綜合招聘考試，否則申請人可能未能符合上述入職條件。如已報考上述考試，其申請只會在申請人取得所需的CRE成績後方獲處理。

符合三個條件者還再必須於本年十二月七日的聯合招聘考試中考獲合格成績，才算真正滿足所有入職條件。合資格申請人如果於十一月二十五日仍未收到有關聯合招聘考試詳情的電郵，必須立即與公務員考試組聯絡。

商務及經濟發展局二級助理貿易主任招聘詳情（按圖了解）：

商務及經濟發展局二級助理貿易主任招聘詳情。（政府職位空缺截圖）

+ 9 + 8 + 7

人工福利

獲取錄者將按公務員試用條款受聘三年，人工起薪點28,725元，頂點可達53,195元。另外，獲聘者可享有薪假期、醫療及牙科診療等福利，在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

申請詳情

此職位的截止申請日期為十月四日下午五時正，接受網上、郵寄和親身遞交申請。網上申請者應將修業成績副本及證書副本送達至相關地址，文件上需註明申請人編號。而現正修讀最後一年課程的應屆學士學位畢業生，則須在申請書內註明於畢業試後可獲取的資格。

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