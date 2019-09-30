LinkedIn推「技能評鑑」功能　Excel、Photoshop能力達標會有徽章

「職場界Facebook」的LinkedIn於近期推出了技能評鑑功能，期望藉此幫助專業人才更容易尋得理想的工作。

LinkedIn於近期推出了技能評鑑功能 （linkedin截圖）

在企業看見資歷表的第一眼，如何顯示自己的價值所在？為了替用戶呈現技能鑑別度，Microsoft旗下素有職場Facebook之稱的LinkedIn，在近日推出了技能評鑑功能，幫助能力優秀的求職者更容易獲得工作機會。

有技能認證背書，找到工作機率高出30%

根據LinkedIn的研究結果，69%專業工作者認為，求職技能認證比大學學歷更關鍵；且有76%的人相信，有一套評鑑技能的方式，更能使他們從競爭者中脫穎而出。因此，LinkedIn便打造出這套技能評鑑系統。

這項新推出的評鑑功能涵蓋了75種不同的技能，從Excel、Photoshop等常見軟體工具的應用能力，到對Java、C++等程式語言的理解程度，都可透過這項功能予以鑑定。

分數必須高於70%才能通過測試。（（linkedin截圖））

受測者得分必須超過70%，才會被LinkedIn認定為合格並授予認證徽章，用戶可自由選擇將徽章顯示在個人頁面上，以彰顯自己的專業能力。早期的測試結果顯示，通過技能鑑定的求職者，獲得職缺的機會上升了30%。

目前該功能僅有英語版，不過LinkedIn產品經理表示，他們將在近期支援更多語言與新增技能測試種類，把功能拓展到世界各地。

免費贈送線上培訓課程，沒通過也能無壓力再戰

LinkedIn成立至今已經17年，累積了多達6.5億用戶，然而網路上的資料難以核實真偽，技能評鑑功能問世在一定程度上緩解了這個難題，為用戶的專業能力背書。

LinkedIn表示，技能評鑑考題是由第三方專家設計，用戶進行測試完全免費，且無論是否通過考核，都能獲得限時免費的LinkedIn Learning相關培訓課程，以幫助受測者提高自身實力。

使用技能評鑑功能的流程。（LINKEDIN）

去年11月時，LinkedIn便開始在LinkedIn Learning服務中導入第三方內容，大大充實學習資料庫，可說為近日上線的評鑑功能做足了準備。

假使受測者未能順利通過測試也不必擔心，你可以在3個月的時間內再次挑戰，同時LinkedIn不會顯示你未能通過的歷史，或是接受測驗的次數。

至於通過技能鑑定的合格者，則必須每年接受測試更新技能評鑑，才能持續享有在個人頁面顯示認證徽章的待遇。

通過技能鑑定的合格者，則必須每年接受測試更新技能評鑑，才能持續享有在個人頁面顯示認證徽章的待遇。（linkedin截圖）

企業尋找人才更精準，技能評鑑功能創三贏局面

LinkedIn指出，技能鑑定功能開創了「三贏」的局面。有能力的人才更容易獲得延攬；企業能更有效率篩選合適的人才；而這個過程也會為LinkedIn創造收益。

官方新聞稿指出，高達87%的雇主認同，一套簡單的技能評鑑方法，可以有效縮短尋募人才的時間。企業無須針對個別對象進行評量，可直接利用認證徽章找尋符合資格的人才，同時撰寫在頁面上的能力也更有所據。

LinkedIn指出，技能鑑定功能開創了「三贏」的局面。有能力的人才更容易獲得延攬；企業能更有效率篩選合適的人才；而這個過程也會為LinkedIn創造收益。（linkedin截圖）

LinkedIn能透過這個機會，推銷LinkedIn Learning的培訓課程；有計畫考慮技能認證的用戶，也更有可能性在體驗完免費課程後，繼續訂閱這項服務。此外，LinkedIn還能據此為企業提供客製化的人才招募廣告服務。

雖然規模比不上LinkedIn，許多競爭對手已經推出類似的服務，例如Triplebyte就是專為工程師打造的求職平台，提供標準化的技能試驗，幫助工程師找到合適的工作，並省去應徵每家公司繁瑣的試驗過程。

如果Triplebyte的模式被複製到各行各業，LinkedIn在職場社群平台上的地位，無疑將受到影響。因此對於LinkedIn來說，推出技能評鑑功能將是商業策略上的必要之舉。

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