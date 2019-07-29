很多求職者覺得，與其靠自己的力量大海撈針，不如拜託獵頭人運用他們的人際網絡，助自己物色一份好工。然而大家得留意，獵頭人其實都有好壞之分，他們對你的事情上不上心，或會對你搵工的過程有大影響。 想知道人家是否真心想幫你，還是只為「交數」、「攞料」才跟你見面，不妨參考從事獵頭工作8年的久保的意見，並用他建議的十二條問題來辨別獵頭人的好與壞。

獵頭都有好壞之分，上心與不上心，對你的職業影響很大。﹙GettyImages/VCG﹚

撰文：久保

相信不少讀者都經常收到獵頭電話。

問了一大堆問題、承諾幫你找工作，甚至約你見面，但是往往沒有後續。你不清楚他究竟有沒有將你的資料發給僱主，因為第一次通話之後就沒有然後了。又或者特意去請假出來和獵頭面對面，給了你很多的承諾和美好的願景，說會落力用心幫你去申請那份工作，但是之後不了了之。

其實每一個行業都會有害群之馬，獵頭其實也須要追業務，有時也有一些人為了湊夠數，務求將幾個求職者的資料給客戶去選擇去比較，用比較參差的求職者混入去一些比較合適的當中，從而做出襯托效果。也有一些獵頭為了實現公司定下的KPIs﹙Key Performance Indicators關鍵績效指標﹚，又或者為了「儲」履歷表而訛稱一份工作，他會介紹得很美好，包裝到好像真的有這份工作一樣，從而令到你很有興趣而將自己的履歷表交給他。

如何避免被立心不良的獵頭利用？如何避免去申請一份根本不存在的工作？如何避免浪費時間？

如何避免被立心不良的獵頭利用？﹙GettyImages/VCG﹚

12條考驗獵頭的問題

我建議當獵頭打電話給你的時候，或者和獵頭見面的時候問一些問題，去分析究竟自己是否真的被選中，以及是否真的有這份工作的存在。問了以下問題，如果獵頭可以肯定地如實作答並詳盡介紹，他很大機會是個盡責的好獵頭：

1. 公司為甚麼要招聘這個位置？ 2. 是新開的職位還是Replacement？如果是Replacement，上一手為甚麼離開？ 3. 公司幾多人/部門有多少人？ 4. 上司有甚麼處事風格？ 5. 工作內容？ 6. 關於面試的程序？ 7. 工資和其他待遇？ 8. 公司文化？ 9. 招聘的職位想找一個甚麼類型的求職者？ 10. 關於這個招聘職位的工作難度 11. 招聘了這個職位多長時間？ 12. 為甚麼之前公司見過的求職者都不適合？

我沒有要求你們將以上12條問題全部都問一次，但是如果抽幾條問題獵頭都不可以詳細跟你解說，只有兩個可能性：第一，根本沒有這個職位的存在；第二，他不夠專業，沒有好好了解這間公司。

如果獵頭可以肯定地如實作答並詳盡介紹，他很大機會是個盡責的好獵頭。﹙GettyImages/VCG﹚

專業的獵頭會怎樣做？

專業的獵頭，又或者是好獵頭，往往會向求職者全面介紹該工作以及公司的背景，給他們一個故事，會詳說這個職位的前因後果，會分析這份工作的利與弊，並提供客觀的意見。而且透過見面或者談話，幫助分析你的資歷是否符合要求，不會強迫你去試。

相反，不專業的獵頭，往往為了達到自己的目的，用任何方法去得到求職者的首肯，去幫他嘗試一份工作，而這份工作明明是不適合；即使求職者聽完之後不想去嘗試申請，但他們也會瞞騙着求職者，將履歷表發給客戶，純粹為了湊數。他們沒有好好地去了解求職者或者公司需要甚麼，沒有好好地問問題，去了解招聘的職位內容，以及求職者的能力是否勝任這份工作。將錯的人介紹給客戶，浪費了雙方的時間，更過分者，會游說求職者請病假或者事假去面試一份根本不適合求職者的工作。

求職者要學懂保護自己，雖然求職者與獵頭是互相合作的關係，但我深切希望前者不要被佔便宜，也希望後者不要忘記初心，用心去做事，去幫求職者及客戶做一個最好的配對。

久保於今年書展推出第二本書《全職獵人──獵頭奇情．求職秘笈》，除了分享奇情個案外，還提供不少實用資訊，如LinkedIn的profile要寫甚麼、Cover Letter及Thank you email等的注意事項。﹙被訪者提供照片﹚

久保，雙碩士畢業後投身獵頭界，又稱「全職獵人」，多年來為客戶網羅人才、挖角，為員工找好老闆。喜歡和網友分享獵頭界奇聞異事，更喜歡出Post教人求職，幫人做一個由HR到老闆都覺得眼前一亮的Candidate。著作有：《獵頭公司奇情實錄》、《全職獵人 獵頭奇情．求職秘笈》。

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