【失業界KOL】美國YouTuber每日拍片叫人助養　無業皇帝月入三萬

有無想過自己做YouTuber，日日拍片，然後叫人捐錢養自己？美國有位25歲青年真的如此，且真的有人肯捐錢助養，月入都可以超過三萬港元，既有錢交租、畀家用，亦有錢食大麻 。

▼▼Jovan Hill作為KOL在今天已經不是一個簡單的「無業廢青」，更推出自家產品供粉絲多多課金▼▼

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為何要捐？因為可以扣稅

住在紐約布魯克林的Jovan Hill，每日需要做的就是拿起iPhone拍片，直接對著鏡頭說：「我今天很窮，你們捐錢給我，就可以扣稅啦！」這位廢青網紅的粉絲真的乖乖課金，粉絲還尊稱他為「無業皇帝」，更高呼自己上班的動力，就是為了賺錢，課金助養Jovan Hill。

The only reason I wake up and go to work everyday is so I can give @EhJovan money for rent. — paige (@eflow_egiap) 2018年1月24日

Jovan Hill至今吸引了20萬名粉絲，他的廢青魅力與其背景甚有關連。他沒有富爸爸，母親做侍應生，一手養大他和另外11個兄弟姊妹，而Jovan Hill在大學輟學後，沒有做過多少份正職，便展開網紅生涯。

啟發Jovan Hill過這種生活的，是一件發生於2016年的事情。當時，他因為情急為祖母籌錢交電費，於是在網絡求人捐款幾百元應急，怎料卻收到3,000美元（約23,400港元）的捐款。之後他便以iPhone直播其廢青生活。而他拍片時所說的話題，其實沒甚麼養分。他會一邊抽大麻，一邊談談生活瑣事，而這種賺錢模式，足以令他毋須工作，兼有錢付房租、買遊戲機及向媽媽付家用。

曾嘗試打工 但收入不及捐款的五分一

其實Jovan Hill曾試過擺脫無業廢青的生活，在戲院小食部工作，但做了幾星期後便發現，戲院薪水微薄，不及網民課金的五分之一，「哪我工作幹什麼？」於是，他索性全職拍片，透過不同網絡影片平台，叫網民助養，月賺4,000美元（約31,300港元）。

有次Jovan Hill欠交泊車費，本來他對此事不太在乎，但粉絲怕他被人控告，便捐款他繳交泊車費。由此可見，廢青都能夠有明星般魅力，有人追隨及課金助養，教人羨慕。

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