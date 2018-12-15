【Huda Beauty】從YouTuber到創業者　Huda Kattan躋身富豪榜之路

如果我做一件沒有熱情的事情，又怎麼能夠去影響世界呢？ 今年35歲的Huda Kattan時常在社群平台上分享美妝資訊，她的YouTube頻道有超過250萬訂閱、Instagram擁有2,800萬追蹤者，她不只是一位在網路上有號召力的KOL，更是一位擁有5.5億美元身價的創業者。 文：高敬原

Huda Kattan（hudabeauty@instagram）

深邃的雙眸、高挺的鼻子，Huda Kattan是一位伊拉克裔美國人，她在大學時主修金融，學業表現也非常好，但始終覺得生活中缺乏能夠點燃熱情的事物。2008年金融海嘯時，她與未婚夫搬到杜拜尋找更好的發展機會，一開始找到一份公關的工作，但覺得實在沒有熱情，兩周後就決定離職，「我想管他的，我不要做我沒有熱情的事情。」

2009年是Huda人生的轉折點，當年知名歌手Michael Jackson逝世，讓她突然頓悟，「如果我做一件沒有熱情的事情，我又怎麼能夠去影響世界呢？」

2009年是Huda人生的轉折點（hudabeauty@instagram）

獨特的美妝技巧，成為創立品牌契機

從小喜歡美妝的Huda Kattan在姊姊的鼓勵下，重新回到校園中學習彩妝，2010年她開始在WordPress上分享美妝心得。跟許多時下的美妝部落客不同，她可是受過紮實的專業訓練，加上用心經營，很快就替她在網路世界中打下聲量基礎。

接着她在YouTube上開始經營美妝頻道，分享化妝技巧、產品使用心得，Huda Kattan獨特的風格立刻吸引大批粉絲追蹤，包括她曾用牙刷去除黑頭粉刺、矽膠胸墊上妝、畫搞怪眉毛、豐唇器增厚嘴巴，都創造了百萬至千萬不等的點擊率（按下圖放大）▼▼

不過，這一切只是Huda美妝帝國的開端，逐漸在網路上累積名氣後，她的姊姊Mona建議何不創立自己的美妝品牌？一開始Huda並不認為自己是做生意的料，「我是一個美妝藝術家，的確經濟上也需要幫助，但我沒有很想成立自己的美妝品牌」。直到有一次她實在找不到自己喜歡的美妝產品，終於在2013年與兩位姊姊Mona、Alya三人一起成立了美妝品牌「Huda Beauty」。

Huda Beauty一開始專攻假睫毛產品，「當時市面上基本沒有什麼假睫毛品牌，我發現這當中有很大的商機需求。」後來產品品項拓展到唇筆、唇膏、眼影盤等多達140種品項，成為中東、歐洲暢銷的化妝品牌之一。

很多事情不做，你永遠不知道你可以。 Huda Kattan

有一次她實在找不到自己喜歡的美妝產品，終於在2013年與兩位姊姊Mona、Alya三人一起成立了美妝品牌「Huda Beauty」。（Huda Beauty官網）

創造「好內容」，讓消費者買的安心

不只商業操作精準，Huda Kattan在社交媒體經營上也很有一套，2012年時就開始經營Instagram帳號，如今擁有高達2,800萬追蹤者，根據英國社群媒體分析網站HopperHQ.com數據，她平均一篇「業配文」能創造高達新台幣100萬元的價值。Huda Kattan認為「好內容」是社群經營能如此成功的關鍵，「你必須不斷創造內容跟社群對話，才能建立起與粉絲、消費者之間的連結。」

廣大的社群追蹤者也對Huda的成功產生了影響，今年初她在錄製Facebook Watch的節目時，因為發現一批遮瑕膏配方不夠完美，直接將整批貨銷毀，「這不是財務上的考量，這是考量到整個社群。」她認為，當消費者省錢來買產品，就必須要給對方相應的承諾。

▼Huda Kattan對自己的妝容以至對Huda Beaudy產品的質素都做到一絲不苟▼

+ 9 + 8 + 7

Huda Kattan在美妝界的影響力跨越了文化及國界，她在影片中平易近人、毫不做作的性格，成功的將網路聲量化為真實的購買力，「以誠待人」更是她成功的關鍵。Huda曾說過，進入美妝業並不是只想賺到錢就拍拍屁股走人，「曾經有知名化妝品品牌想投資我，我拒絕了，因為這是我的品牌，目標是要打造像Estee Lauder、Lancôme這樣的品牌。」

當年橫跨了大西洋到中東找機會，如今的Huda Kattan擁有5.5億美元身價，今年還入選《福布斯》（Forbes）雜誌「美國白手起家女富豪排行榜」，甚至被稱為全球最有影響力的美妝部落客之一，「跟錢無關，我的目標就是想要鼓舞群眾，告訴大家小人物也能成就一番事業」她說。

Huda Kattan小檔案： 35歲，美妝品牌Huda Beauty創辦人，美妝部落客起家，在YouTube頻道有超過250萬訂閱、Instagram擁有2,800萬追蹤者，身價達5.5億美元，入選2018年《福布斯》（Forbes）雜誌「美國白手起家女富豪排行榜」。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】