【政府工】教育局月薪30k聘行政助理 　2年經驗、大學畢業可申請

教育局現為轄下特殊教育分部聘請行政助理，雖然只是合約制，但申請人只要持有大學學位及兩年行政經驗即可申請，人工起薪點也高達30K。打工仔想有一個過渡期而又不介意加入政府的話，此職位或許會成為你的心水之一。

社會對特殊教育需要（SEN）的要求日益增加。（資料圖片）

工作內容

作為教育局轄下特殊教育分部的行政助理，這職位的職責涉及草擬文件、聯絡、統計、行政支援等範疇，具體工作如下：

協助草擬招標文件、展開招標工作及評審標書； 協調及監察由「非政府機構與學校協作模式」（以下簡稱協作模式）的服務； 協助為自閉症的學生而設的能力為本課程（strength-based programme）試行時的聯絡工作； 整理及統計教導自閉症的學生的教師培訓資料； 在與非政府機構的會議上提供行政支援； 為專業支援團隊提供行政支援；及 執行部門主管指派的任何其他職務

入職條件

行政助理的入職條件與其他政府工差不多，申請人必須持有大學學位，並於DSE或CE中、英文科考獲第3級或以上以符合語文能力要求。同時，申請人必須具2年或以上行政工作經驗，曾於政府部門或公營機構工作將獲優先考慮。最後，申請人必須具良好的中英文口語和書寫能力；以及良好的溝通技巧及電腦操作技能，例如試算表及文書處理。

教育局行政助理招聘詳情（按圖了解）：

教育局行政助理招聘詳情（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 5 + 4 + 3

根據《僱傭條例》，獲聘人士可享有12天年假、休息日、法定假日（或代替假日）、產假和疾病津貼。同時，如入職者圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發相等於基本薪金總額之10%的約滿酬金。

獲取錄者將按「N仔」合約受聘一年，月薪30,000元。此職位的截止申請日期是10月11日，接受郵寄和親身遞交申請，網上申請並不適用。

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