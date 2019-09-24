【公務員】勞工處聘二級助理主任　起薪28k　應屆大學畢業可應徵

勞工處現正招聘二級助理勞工事務主任，入職起薪點為28K，最高更可達月薪53K。值得留意，申請人必須持有大學學位及已經考取CRE。而，應屆大學畢業生亦可遞交申請。

二級助理勞工主任必須具有多種技能，所以勞工處會向獲聘人士提供在職和職外培訓。（資料圖片）

工作內容

勞工處的二級助理勞工事務主任會獲輪調到勞工處的不同崗位，協助制訂和推行勞工政策、促進和諧的勞資關係、執行勞工法例、及為求職者和僱主提供全面的就業服務。

同時，他們需要與包括僱主、僱員、工會、商會、相關的委員會和其他地區的勞工部門等相關單位協作。因此，招聘廣告稱勞工主任要具有多種技能，包括要掌握勞工法例、調解技巧、各種人力資源管理措施和勞動市場資訊等專業知識，而獲取錄者會獲提供全面的在職和職外培訓，以勝任上述的工作。

入職條件

申請人必須滿足三個條件：

．持有大學學位；

．於CRE能力傾向測試試卷考獲合格；及

．於CRE中、英文兩科取得二級成績

值得留意的，是現正修讀學士課程並將於明年畢業的大學生亦合資格申請，不過申請人如獲錄用，必須在2019/20學年內取得所需學歷資格才獲聘任。

另外，如果申請人現時尚未有CRE成績，必須於今年10月5日舉行的CRE內獲得所要求的成績，否則申請人可能未能符合上述入職條件。如已報考上述考試，其申請只會在申請人取得所需的CRE成績後方獲處理。

另外，符合三個條件者還必須於本年12月7日的聯合招聘考試（JRE）中考獲合格成績，才算真正滿足所有入職條件。合資格申請人如果於11月25日仍未收到有關聯合招聘考試詳情的電郵，必須立即與公務員考試組聯絡。

此職位雖然毋須申請人具任何工作經驗，但申請過程繁複，必須經歷兩次考試：CRE和JRE。（資料圖片）

人工福利

獲取錄者將按公務員試用條款受聘三年，人工起薪點28,725元，頂點可達53,195元。另外，獲聘者可享有薪假期、醫療及牙科診療等福利，在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

勞工處聘二級助理勞工主任招聘詳情（按圖了解）：

勞工處聘二級助理勞工主任招聘詳情。（政府職位空缺截圖）

+ 11 + 10 + 9

申請詳情

此職位的截止申請日期為10月4日下午5時正，接受網上、郵寄和親身遞交申請。網上申請者應將修業成績副本及證書副本送達至相關地址，文件上需註明申請人編號。而現正修讀最後一年課程的應屆學士學位畢業生，則須在申請書內註明於畢業試後可獲取的資格。

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