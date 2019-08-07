【面試教室】請人要考慮星座、感情狀況？　網民分享奇怪見工經歷

社會新人找工作時，總要謹慎回應面試官的各種問題，深怕一個不小心就踩到地雷，還有網友分享，其實星座、感情狀況也是取決你會不會被錄取的關鍵。

日前有一名網友在面試時，就被「未來主管」詢問星座，儘管覺得很怪，但主管認為「星座」與他日常相處有著非常大的關係（《我要準時下班》劇照

職場新人剛出社會求職時，總是很怕面試官的問題，怕自己不小心就踩到大地雷。但面試官的問題千奇百怪，總是讓人猜不透。日前有一名網友在面試時，就被「未來上司」詢問星座，儘管覺得很怪，但上司認為「星座」與他日常相處有著非常大的關係，上司甚至還詢問感情等比較私密的問題，事後讓他覺得很怪，好奇別人是不是也有類似遭遇。

No.1 你什麼星座的？

網友看到星座超有同感，認為人力資源真的很看重「星座」，要是你的星座跟上司相剋，那就只好謝謝下一位了。（即睇網民留言▼）

No.2 「寧可信其有」星座不夠，八字一起算

只篩選星座對上司來說還是不夠，要連同八字一起算這樣才準，讓人越來越不解主管錄取員工的標準到底是什麼？（即睇網民留言▼）

No.3 感情問題：有男友＝結婚＝婚假＝備孕＝產假＝育嬰假

真是很佩服上司的聯想力，當被詢問到感情問題，廣大的網友知道該怎麼做了吧，真的是有前車之鑑啊。（即睇網民留言▼）

有網友對於面試官的種種神奇問題作出解釋：「面試官本來就會旁敲側擊獲取自己需要的情報」，他表示曾發現「住在家裡的員工」很容易愛做不做，所以他面試就會詢問對方是住在家裡還是租房子，目的不是探隱私，而是以此當作衡量標準，也有人說詢問星座可以以此延伸詢問個性問題。而讓大家也感到神奇的感情問題，經驗豐富的網友提出解答，這不只跟工作穩定度有關，也會牽扯到你未來會不會一直請長假。所以面試時不管是問感情、懷孕計畫，或用星座挑員工，這些行為都是有違法疑慮的，大家去找工作時要多多注意啦！

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