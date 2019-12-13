【職場12星座】工作到了樽頸？　試用星座處事原則配合時間找靈感

星座可幫忙策劃工作方向？時鐘可以給予你工作的提示？ 每在被繁重工作擊得天昏地暗時，很多人都會因想不出改變現狀的出路而氣餒、沮喪，但其實除咬緊牙關撐過去外，也可試試藉改變思考角度來尋找出口。能否改變職場上的困境，關鍵其實就是在一念之間，不如先去了解十二星座各具的處事原則，再參考下文的星座時間表，好在橂頸中獲得一點改變現況的靈感。 撰文：Fanny

先了解12星座的職場處事原則（按圖了解）：

+ 9 + 8 + 7

白羊：行動

天性是行動派，任何職場位置都是一馬當先，行動力極高，有時會見到白羊暴躁的一面，但因行動力強，經常有推動改革，同事都會多多包容他脾氣，令工作出現奇蹟。

金牛：穩健

生活極需要安全感，所以工作時偏向不冒險，但會盡力找出妙計良方，確保執行的事可以準確無誤的完成，甚至有時為求目的在所不惜。請參考【職場12星座】了解金牛女自負個性起源。

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雙子：靈活

擁有靈活和敏捷思維，甚至可能是面懵心精，能言善辯。但也有另一種極端沉默寡言的雙子，腦筋依然是快速的，不表達只是不知道如何說出令人合心意的話，用引導式說話技巧和他溝通，可以慢慢試清楚他的想法。

巨蟹：照顧

擁有如爸媽的愛，工作中對人表現處處照顧，可是照顧的方式不是人人受得住。試想想父母對你的照顧，你一定百分百認同嗎？同樣上司或同事的行為態度，也可以令人有吃不消的感覺。

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獅子：榮耀

十個有八個獅子座都是愛面子，喜歡成為眾人焦點，所以工作時喜歡以大哥大姐身份領導，更會執着同事對他的承諾，有沒有勇氣面對任何挑戰。當整項計劃完成時會深感榮耀，但有時這態度會同事感到氣餒。

處女：仔細

經常說如果世界沒有處女，就會缺少很多突破。處女天性很喜歡仔細地鑽研一些刁鑽位置，得出驚人發現，不到黃河心不死，總會令同事覺得麻煩，同時又令大家不得不佩服，很多問題到他手上都總會轉出辦法，當然你不能認同是另外一回事。

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天秤：公正

辦公室中最佳和事佬，因為天秤天性就是協調，有能力在各走極端的情況找出中庸，把工作拉上正軌。雖然有時是針對整件事的公正公平，未必是你心想的公正，但至少令計劃前進，不再糾纏和白費成果。

天蠍：神秘

充滿神秘感的星座，因為他絕對不想給同事知道自己的底蘊。他們有獨特的方法把整計畫妥善完成。但其他同事能否複製或跟隨他的方法？看來是相當困難，除非對你充滿信任，否則，為了保護自己的地位和能力，天蠍對一切的事只會保持沉默。所以，當遇上聲大大表揚自己有多威風的天蠍，注意說話中是否充滿水份。

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人馬：自由

有一句歌詞說：束縛不來如人馬座，因人馬天性要自由，工作有太多束縛更難發揮，跟剛剛說的天蠍不一樣﹐天蠍會在框架中完成，人馬卻喜歡拆除限制，工作不按常理但也達到成效，善於游走灰色地帶。另外，人馬亦喜歡追求榮耀，不過這份榮耀與獅子那種的卻不一樣：獅子傾向是為特意贏得別人欣賞、讚賞而做一些事情，但人馬卻是在過程中默默的做，但成果是會獲得人家欣賞的事情。

山羊：責任

山羊的責任感無人能及，只要關乎於影響計畫完成的任何行為，都會認為跟自己有關，所以他會盡力提點大家完成工作，分析當中有甚麼利害衝突。山羊是超級硬頸的星座，要研究工作中責任問題，他必定能夠勝任。

水瓶：遠見

以抽離的態度去觀察一切事物，所以會更有遠見，容易預見現有計劃如何擴展。很不幸，你休想他有很高的執行力，他需要倚賴同事的協助，才能夠把意念實踐。

雙魚：天真

雙魚是沒辦法脫離天真這兩個字，別誤會雙魚沒有工作能力，他的存在提醒人總需要夢想，天真一點的手法處理，也許有出乎意料之外的成效，俗語有云：盲拳打死老師傅，這就是雙魚。

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就算你是天秤，也不代表你可以用天蠍的處事原則去思考，若在工作上遇到難題，往往就是要「think out of the box」，用另一個角度想處事才能找出解決方法。（Shutterstock）

善用星座特質管理工作

以上12星座處事原則，也是適合所有人，以下給你一個應用例子：

例如你是市場策劃員，公司有新產品推出，你必須藉行動（白羊）去了解產品的特性，原本銷售方式可以帶出多少穩定（金牛）的銷量？除此之外，有甚麼更靈活（雙子）的銷售方式可以增加銷量？如何令購買者於運用產品時得到照顧（巨蟹）？公司如何因為這產品而提高榮耀（獅子）？定下所有方法執行時要仔細（處女）監察進度﹐有錯誤出現要公正（天秤）處理，同事執行計劃時可能有神秘（天蠍）的方法，你只需要信任他們用自己的方法自由（人馬）執行，下屬出錯自己有勇氣承擔責任（山羊）。到最後檢討整個計劃得出的成果，如何在未來日子有遠見（水瓶），最後天真（雙魚）的期待之後的計劃，可以更有突破。

當然，以上例只是其中一個說法，你可以基於你的工作性質，配上星座代表的工作原則，演繹成你自己的故事。

試用星座概念管理時間

好了﹐來到如何幫你配計劃了（留意以下的分類表）。

（01製圖）

如果用圓圖表示如下：

（01製圖）

現在來玩玩吧！看看現在手錶時針分針在哪？假如是12:18，時針在人馬，分針在處女﹐於是得出「自由（個人榮耀）」和「仔細」的意思，就是提醒你要找出可以提升個人聲譽的事，並仔細分析可行性；又例如17:48，時針在獅子，分針在雙魚，得出「榮耀」和「天真」的意思，提醒你要用天真的心態，研究有什麼事可以增加榮耀。

但難道每分每刻都用足十二種態度去應付工作嗎？每天面對上司同事客戶等等，已經夠吃力了吧！當然，我非常明白職場環境充滿壓力，要時刻看着時間做事當然不可行，所以這個「星座時間表」就當一個隨身貼士吧，當大家在工作時感到腦筋閉塞，或是忙得人也麻木了，不妨看看手錶給你的暗語，讓你可從中有點靈感方向思考出不同想法，為自己加加油！有些時候，星座不單止可以觀測命運，更可以滋養你的心感呢！

Fanny Wu

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