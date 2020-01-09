中環返工有光環？　現實：午餐唔抵食、搭車迫到爆…｜小薯心聲

在大家踏進社會工作幾年之後，每逢和一班舊同學或者老友聚舊時聽到有人在大機構的中環總部返工，總會覺得那個「中環人」光芒四射，甚至產生一種已踏進中產階級的印象。但在表面風光背後，實際上又是怎樣的呢？ 今天半宅職薯就和大家分享初級「中環人」的心聲，看看「中環人」這個標籤是否真的如想像般「好睇又好食」。

「中環小薯」先明白的苦況（按圖了解）：

對於「中環人」的美好想像

每逢提起「中環人」，大家很容易聯想到以下的畫面：穿著筆挺的西裝，左手拿著公事包，右手拿著一杯中產咖啡，昂首闊步地踏進位於甲級寫字樓的公司總部，然後與公司總部高層（亦即是權力的核心）在海景房內開早上例會，發表自己極具創意的新策略。而高層的點頭讚許，彷彿在暗示你便是公司的明日之星，前途無可限量……

在中環上班便是精英份子？少年你也未免太年輕了！（Shutterstock）

上述的聯想也許是正確的，但卻只是針對公司的中高層而言。事實上，在中環公司總部上班的並非全都是中高層職員，也存在大量初級職位的小薯。對於這些職位低微的小薯，在中環上班卻有完全另一番滋味：

1. 午餐「貴夾唔抵」

在中環，普普通通一餐午餐動肆過百元，即使想慳一點，買一個吃不飽的三文治加一杯飲品外賣也起碼花上數十元。對於只有萬多元薪金的小薯來說實在是一種負擔。大排長龍的快餐店或者較廉價的餐廳，幾乎成為小薯外出用膳的唯一選擇。而這類「快餐」的意思，其實是指排隊慢，卻要吃得快。

2. 上班下班搭車迫沙甸魚

中環區大多數都是返office hours的寫字樓。大量人同時上班，亦在差不多時間下班，所以在中環區上班下班搭車要迫沙甸魚，對於小薯來說已經是常識。能夠在擠擁的車廂中玩一下手機，對小薯來說已經是一種慰藉。

3. 接近權力核心 凡事依正規矩

在權力核心的中環總部上班，即使小薯只是午飯後遲了五分鐘回來，也容易被高層發現，各級主管自然特別加強管理，紀律難免嚴明一點。相對地，遠離權力核心的分店卻山高皇帝遠，分店主管和小薯互相依靠，於是特別大機會上有政策下有對策，在分店發展出一套方便小薯的地下秩序，成為非正式福利，小薯上班自然輕鬆一點。

4. 要配合中環的dress code

在遠離權力核心的分店上班，衣著可以輕鬆自在，因為即使是分店的主管，最多也只是恤衫西褲，很少會穿得西裝筆挺。但在中環總部上班可不一樣了，要是你有一天貪舒服穿了短褲上班，便會立即和其他西裝筆挺的「中環人」造成強烈對比，即使上層不開口批評，自己也會覺得和環境格格不入，渾身不自在。

結語

如果你是大公司的中高層，在中環公司總部上班真的可以光芒四射：一方面享有漂亮的辦公室；另一方面，一言一語都可以直達公司權力的核心，絕對是一個個人能力表演的舞台。但如果你是小薯呢？處境便未必一樣了。如果你在事業上沒有太大野心的話，中環區工作可能未必適合你。但如果你希望在事業上更上一層樓的話，我便十分鼓勵你盡力爭取到中環公司總部上班的機會，一方面感受總部的嚴謹工作標準，另一方面也學習上層的思考模式。對於日後的事業發展，絕對有意想不到的幫助！至於那些貴價午飯和上班下班迫車的苦勞，就當是增值自己的學費吧！

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