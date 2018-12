【職場熱話】清假去旅行　都有階級之分？　去北海道代表你月入…

2018轉眼邁向尾聲,而如果話一年裏頭最「Festive」的季節,大概非冬季莫屬。 成個12月,一種中環人只有兩種情感或狀態:第一就係好鬼忙,因為好多Deals/Projects/Cases要趕在聖誕節假期前完成,尤其係外資行工作的,更要趕在他們的洋人上司/客戶12月中已經「收爐」前Wrap up手頭工作,好讓各位大爺準時坐Business Class返英/美/加拿大老家食火雞。第二就係好興奮,皆因忙完之後,以及同各路朋友Xmas party之後,正路計大家都把握聖誕節連新年假期,自製個十日八日假期去旅行。

All travel destinations are not created equal : 去某些地方特別顯示自己有品味/Well travelled/ 有「食力」。(Gettyimages/視覺中國)

雖然話去旅行為自己開心,但唔少人的勢利眼中,其實去旅行地點都暗地裡有個「階級鬥爭」。 All travel destinations are not created equal : 去某些地方特別顯示自己有品味/Well travelled/ 有「食力」。今次SJ同大家探討下呢個「旅行鄙視鏈」,首先帶返頭盔:Just for fun。

傳統而言,香港人聖誕節必返「家鄉」,唔係北海道就係東京。但多得機票越來越平 (但雖然酒店越來越貴Off set返),大家越去越遠,越去越多地方。

1. 極High-end 類:北歐尤其芬蘭

聖誕節去北歐,無論機票定酒店都超貴,為得就是芬蘭呢個聖誕老人村,以及冰天雪地下的北極光。未去過芬蘭過聖誕,都唔可以話真正過過聖誕節。身為全世界最Christmassy的地方,而且頗為交通不便的地方,聖誕節就乜都超貴,飲杯熱朱古力都成港幣$100一杯。無計,凡事的世界之最,都肯定非一般人可以負擔得起。

聖誕去得起北歐,可謂散發品味,顯示自己有食力($$)的表現,可謂 Making a statement。但當然,如果件事再過一點,就會好土豪Feel。去得北歐,肯肯定係老闆級,仲要係地位高到唔怕公諸於世個種。

收入中位數:HK$150,000

聖誕節去北歐,無論機票定酒店都超貴,為得就是芬蘭呢個聖誕老人村,以及冰天雪地下的北極光。(Gettyimages/視覺中國)

2. 超貴另類 a:非洲

聖誕節長假期,有錢的話理所當然去北歐,或者法國瑞士之類滑雪。但身為已經很Well-travelled的你,北歐睇北極光都略嫌普通,太理所當然。反而,去非洲的大草原睇動物,或者橫渡大沙漠,同樣需要好多資本支撐,但更加特顯你與別不同,以及有驚人膽識,去遊覽(獵奇) 一個好多人一世人都唔會去的地方,平凡人甚至只會以為你貼錢買難受。準備飛肯亞的你只能暗忖:夏蟲不可語冰。

收入中位數:HK$150,000

聖誕節長假期去非洲的大草原睇動物,或者橫渡大沙漠,同樣需要好多資本支撐,但更加特顯你與別不同。(Gettyimages/視覺中國)

3. 超貴另類 b:南美洲

類似非洲,都係冷門旅遊地點。但有著南美洲高原古文明,以及天空之鏡等,南美同樣係一個非常昂貴,而且並非享受型的旅遊地點。去得呢D地方過聖誕,同樣係非同凡響,一講出來,或者在IG post出來,Like數未必最多,但肯定係最高質最有文化修養的朋友俾Like。

收入中位數:HK$140,000

去得南美洲過聖誕,一定係非同凡響,一係IG post出來,Like數未必最多,但肯定係最高質最有文化修養的朋友俾Like。(Gettyimages/視覺中國)

4. High end類: 歐洲阿爾卑斯山

聖誕節點可以唔滑雪,最負擔得起的人,肯定係直飛法國/瑞士/德國/意大利,幾個圍繞住歐洲阿爾卑斯山的滑雪大國,然後租車直奔各山腳/山腰的Ski resort,仲要係住係間Lodge可以一出門口就滑雪個種。呢個Demonstrate到好重要一點,就係你係滑雪高手,而並非參加南韓5天團其中有半日去滑雪場體驗的Newbie。

收入中位數:HK$100,000

聖誕節點可以唔滑雪,最負擔得起的人,肯定係直飛法國/瑞士/德國/意大利,幾個圍繞住歐洲阿爾卑斯山的滑雪大國。(Gettyimages/視覺中國)

5. 次High end類:北海道/長野

退而求其次,或者有D人本身更喜歡日本壽司與露天風呂,北海道亦係一個非常Respectable的選項。

近年隨著長野新幹線開通,東京去長野都不過一個鐘頭多少少車程,成為北海道以外一個熱門之選。好重要地,去日本無論北海道定長野,都要係個純Ski trip,避免去咩迪士尼或者Outlet,否則都係個種「滑雪體驗團」Feel。但相比起歐洲,始終係差咁D,正如日本車即使係Lexus或者皇冠,即使各個Specs都有過之無不及,但始終唔係Benz S Class個級數。

收入中位數:HK$70,000

退而求其次,或者有D人本身更喜歡日本壽司與露天風呂,北海道亦係一個非常Respectable的選項。(Gettyimages/視覺中國)

6. 中檔類:南韓 Ski trip

如果 Benz > Lexus,咁Lexus > Hyundai,無論韓風點吹都好,正如韓燒永遠不會超越壽司的地位。 呢個Self-explanatory。

收入中位數:HK$40,000

無論韓風點吹都好,正如韓燒永遠不會超越壽司的地位。 (Gettyimages/視覺中國)

7. 東南亞短線

星馬泰定越南甚至緬甸,都好玩既,而且響應國家一帶一路,近年超多香港人考慮當地買樓投資,只能說:呵呵呵!

收入中位數:HK$25,000

星馬泰定越南甚至緬甸,都好玩既。(Gettyimages/視覺中國)

8. 留港(被)消費

如果你好似SJ小編一樣,一又窮,二又面對愛與責任,始終行唔開,咁就唯有留係香港,同萬千同胞在尖沙嘴海港城對開,睇下聖誕燈飾感受下(Lonely) Christmas氣氛,然後去食一個Mark up 3倍的聖誕大餐。

收入中位數:HK$15,000

如果你一又窮,二又面對愛與責任,始終行唔開,咁就唯有留係香港,睇下聖誕燈飾感受下(Lonely) Christmas氣氛。(Gettyimages/視覺中國)

9. 國內短線

收入中位數:HK$15,000……(可能更低?)

人多好啊,人多好辦事。(Gettyimages/視覺中國)

SJ結語 老老實實,無論北海道在鄙視鏈咩位置,始終都動搖唔到香港人心目中的地位 <3

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工,工時,晉升前景,以及入行攻略,歡迎匿名提供收入資料。】