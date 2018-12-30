【職場熱話】清假去旅行　都有階級之分？　去北海道代表你月入…

2018轉眼邁向尾聲，而如果話一年裏頭最「Festive」的季節，大概非冬季莫屬。 成個12月，一種中環人只有兩種情感或狀態：第一就係好鬼忙，因為好多Deals／Projects／Cases要趕在聖誕節假期前完成，尤其係外資行工作的，更要趕在他們的洋人上司／客戶12月中已經「收爐」前Wrap up手頭工作，好讓各位大爺準時坐Business Class返英／美／加拿大老家食火雞。第二就係好興奮，皆因忙完之後，以及同各路朋友Xmas party之後，正路計大家都把握聖誕節連新年假期，自製個十日八日假期去旅行。

All travel destinations are not created equal ： 去某些地方特別顯示自己有品味／Well travelled／ 有「食力」。（Gettyimages／視覺中國）

雖然話去旅行為自己開心，但唔少人的勢利眼中，其實去旅行地點都暗地裡有個「階級鬥爭」。 All travel destinations are not created equal ： 去某些地方特別顯示自己有品味／Well travelled／ 有「食力」。今次SJ同大家探討下呢個「旅行鄙視鏈」，首先帶返頭盔：Just for fun。

傳統而言，香港人聖誕節必返「家鄉」，唔係北海道就係東京。但多得機票越來越平 （但雖然酒店越來越貴Off set返），大家越去越遠，越去越多地方。

1. 極High-end 類：北歐尤其芬蘭

聖誕節去北歐，無論機票定酒店都超貴，為得就是芬蘭呢個聖誕老人村，以及冰天雪地下的北極光。未去過芬蘭過聖誕，都唔可以話真正過過聖誕節。身為全世界最Christmassy的地方，而且頗為交通不便的地方，聖誕節就乜都超貴，飲杯熱朱古力都成港幣$100一杯。無計，凡事的世界之最，都肯定非一般人可以負擔得起。

聖誕去得起北歐，可謂散發品味，顯示自己有食力（$$）的表現，可謂 Making a statement。但當然，如果件事再過一點，就會好土豪Feel。去得北歐，肯肯定係老闆級，仲要係地位高到唔怕公諸於世個種。

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聖誕節去北歐，無論機票定酒店都超貴，為得就是芬蘭呢個聖誕老人村，以及冰天雪地下的北極光。（Gettyimages／視覺中國）

2. 超貴另類 a：非洲

聖誕節長假期，有錢的話理所當然去北歐，或者法國瑞士之類滑雪。但身為已經很Well-travelled的你，北歐睇北極光都略嫌普通，太理所當然。反而，去非洲的大草原睇動物，或者橫渡大沙漠，同樣需要好多資本支撐，但更加特顯你與別不同，以及有驚人膽識，去遊覽（獵奇） 一個好多人一世人都唔會去的地方，平凡人甚至只會以為你貼錢買難受。準備飛肯亞的你只能暗忖：夏蟲不可語冰。

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聖誕節長假期去非洲的大草原睇動物，或者橫渡大沙漠，同樣需要好多資本支撐，但更加特顯你與別不同。（Gettyimages／視覺中國）

3. 超貴另類 b：南美洲

類似非洲，都係冷門旅遊地點。但有著南美洲高原古文明，以及天空之鏡等，南美同樣係一個非常昂貴，而且並非享受型的旅遊地點。去得呢D地方過聖誕，同樣係非同凡響，一講出來，或者在IG post出來，Like數未必最多，但肯定係最高質最有文化修養的朋友俾Like。

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去得南美洲過聖誕，一定係非同凡響，一係IG post出來，Like數未必最多，但肯定係最高質最有文化修養的朋友俾Like。（Gettyimages／視覺中國）

4. High end類： 歐洲阿爾卑斯山

聖誕節點可以唔滑雪，最負擔得起的人，肯定係直飛法國／瑞士／德國／意大利，幾個圍繞住歐洲阿爾卑斯山的滑雪大國，然後租車直奔各山腳／山腰的Ski resort，仲要係住係間Lodge可以一出門口就滑雪個種。呢個Demonstrate到好重要一點，就係你係滑雪高手，而並非參加南韓5天團其中有半日去滑雪場體驗的Newbie。

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聖誕節點可以唔滑雪，最負擔得起的人，肯定係直飛法國/瑞士/德國/意大利，幾個圍繞住歐洲阿爾卑斯山的滑雪大國。（Gettyimages／視覺中國）

5. 次High end類：北海道／長野

退而求其次，或者有D人本身更喜歡日本壽司與露天風呂，北海道亦係一個非常Respectable的選項。

近年隨著長野新幹線開通，東京去長野都不過一個鐘頭多少少車程，成為北海道以外一個熱門之選。好重要地，去日本無論北海道定長野，都要係個純Ski trip，避免去咩迪士尼或者Outlet，否則都係個種「滑雪體驗團」Feel。但相比起歐洲，始終係差咁D，正如日本車即使係Lexus或者皇冠，即使各個Specs都有過之無不及，但始終唔係Benz S Class個級數。

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退而求其次，或者有D人本身更喜歡日本壽司與露天風呂，北海道亦係一個非常Respectable的選項。（Gettyimages／視覺中國）

6. 中檔類：南韓 Ski trip

如果 Benz > Lexus，咁Lexus > Hyundai，無論韓風點吹都好，正如韓燒永遠不會超越壽司的地位。 呢個Self-explanatory。

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無論韓風點吹都好，正如韓燒永遠不會超越壽司的地位。 （Gettyimages／視覺中國）

7. 東南亞短線

星馬泰定越南甚至緬甸，都好玩既，而且響應國家一帶一路，近年超多香港人考慮當地買樓投資，只能說：呵呵呵！

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星馬泰定越南甚至緬甸，都好玩既。（Gettyimages／視覺中國）

8. 留港(被)消費

如果你好似SJ小編一樣，一又窮，二又面對愛與責任，始終行唔開，咁就唯有留係香港，同萬千同胞在尖沙嘴海港城對開，睇下聖誕燈飾感受下(Lonely) Christmas氣氛，然後去食一個Mark up 3倍的聖誕大餐。

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如果你一又窮，二又面對愛與責任，始終行唔開，咁就唯有留係香港，睇下聖誕燈飾感受下(Lonely) Christmas氣氛。（Gettyimages／視覺中國）

9. 國內短線

收入中位數：HK$15,000……（可能更低？）

人多好啊，人多好辦事。（Gettyimages／視覺中國）

SJ結語 老老實實，無論北海道在鄙視鏈咩位置，始終都動搖唔到香港人心目中的地位 <3

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