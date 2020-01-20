升職後想租屋住搬離家人？　網民意見一面倒！｜職場熱話

究竟在外租屋自由好，還是在家住省錢好呢？日前就有網友在PTT上發文，自己的朋友因為工作升遷的關係，可以選擇這兩種居住方式，想要參考大家的意見。此文一出就引起討論，也有網友點出不同的成本考量。

究竟在外租屋自由好，還是在家住省錢好呢？（Patrick Perkins/Unsplash）

原po先是列出了兩種方式的優缺點，如果住家的話通勤只需要20分鐘，可是因為有其他家人在比較不自由；而在外租屋的話每月就要花費台幣六千元（約港幣$1,583），雖然離公司更近也更自由，但算下來一年就是將近台幣七萬元（約港幣$18,478）的支出。文章下就有不少人針對這兩個優缺點提出自己的想法。

究竟在外租屋自由好，還是在家住省錢好呢？

有網友認為租屋比較自由更好，但更多人覺得一年七萬可以做很多事「買新機車」、「補貼家用」、「乾脆貸款買房」等，而且租屋也不光房租成本，就有人提醒「餐費水費網路加起來也要六千」，勸他看清成本再做選擇。不過如果真的很嚮往「想自由帶女友回家」，也有人提出中立方案「剛升遷不穩定，可以在家住半年再搬出去」獲得不少認同。

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