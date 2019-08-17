【移民新加坡】獅城租屋全攻略：租金及費用、所需文件、搵屋網站

當大家打算移民到新加坡，第一件事自然要找居住的地方 。所以，MoneySmart為大家尋找了一系列的新加坡租屋網，同時提提大家在租屋時，需要注意的事項，所需的文件及一些在香港租屋，不用繳交的費用。

新加坡租盤共分3類（點圖瀏覽）↓↓↓

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新加坡的租盤有3類，分別為組屋（HDB Flats）、私人公寓 （Condo）及有地住宅（Landed Property），租金由HK$10,327至HK$172,027 不等，單位面積較香港大。小編在瀏覧租盤網頁時發現，較便宜的單位面積也有400至500呎。

3類租盤單位中，較多人租住的是組屋，因租金相對便宜，且細單位的組屋（1房1廳）於市場上供應短缺，單身或2人家庭或需租住2房1廳的組屋（約645呎）。

如果預算有限，便需考慮分租睡房，每月租金由HK$2,867至HK$5,735不等。所以，大家在尋找租盤時，如發現有租金超低的租盤，這很大機會是「租房」，而不是「租屋」。此等情況，通常會在租房網站列明。

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如發現有租金超低的租盤，這很大機會是「租房」，而不是「租屋」。（資料圖片／羅君豪攝）

新加坡租屋 5大租屋網要知

了解過租盤類型及租金後，大家也要了解不同地段對物業的租金高低均有影響。當中，愈靠近商業及市中心地區的租盤，租金便愈貴，例如屬於中區地段的Boat Quay及Raffles Place。至於租金較便宜的地段，大家則可選擇偏離核心區的地段，如西邊地區Boon Lay及Buona Vista。

▼▼至於尋找租盤的網站，MoneySmart小編會向大家推薦以下5個：（按圖放大）▼▼

租屋需注意是否Fully Furnished

大家在瀏覧及比較租盤時，可留意單位是否列明為Fully furnished（指有完好的裝修），及有否提供齊全的傢俱及電器，包括冷氣機、雪櫃及洗衣機。如果只是Partially furnished即表示没有提供齊全的傢俱及電器，甚至不提供。

另外，大家亦應了解房東對租客列出的要求，例如會否希望租客是單身女生或沒有小孩的夫妻、租客是否只能在廚房進行「小煮」（Light Cook，例如即食麵）。同時，亦需留意每星期可以用洗衣機多少次，使用冷氣又會否有時間限制。

大家在瀏覧及比較租盤時，可留意單位是否列明為Fully furnished。如果只是Partially furnished即表示没有提供齊全的傢俱及電器，甚至不提供。（Toa Heftiba/Unsplash）

簽證最少有半年有效期 才可租屋

那在新加坡租屋，租客又需提供哪些文件呢？首先，外籍租客必須持有有效簽證，租屋時，簽證最少有6個月有效期。目前，新加坡的租約，最少為6個月，最長2年。租客承租時，應要求房東出示政府發出的出租許可證明，房東也要向政府提交租客資料，讓政府核實許可。此外，如果是分租房間，房東必須在租約期內，居於組屋內，且組屋不得多於6人同時租住（包括房東）。

此外，當大家跟房東簽定租約時，除需繳付1至2個月租金作按金外，租客亦需向政府繳交印花稅（Stamp Duty），稅項通常都是總租金（即是月租乘租期）的0.4%，且需在簽約後的14天內繳交。倘若不繳交，租約條款便不受法律保障，租客也會被罰款，金額可高達原有稅款的4倍。

【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】