【2020年12星座運程】處女起伏多天秤易灰心　即睇上半年職場運勢

2020年12星座的職場運程各有起跌高低，如天蠍在這年便充滿力量，雙魚也有接二連三的機會一展所長，但雙子則會遇上多變混亂的環境，獅子在水星逆行期間亦易出現溝通問題。想了解自己在2020年上半年的運程，大可參考星座及塔羅占卜師Fanny的分享，以在工作時更得心應手。 撰文：Fanny Wu

每年都有一張塔羅牌，代表當年環境形勢，去年是倒吊人，因此2019年出現了很多黑天鵝的情況。今年2020年，代表的塔羅牌是皇帝，它代表對自己想法的執著，關注自身權力利益。

對各星座的讀者，我想提醒你（按圖了解）：

+ 9 + 8 + 7

另外，我亦用塔羅牌占卜了2020年12星座的工作運勢，每個星座所抽到的塔羅牌與情況如下：

12星座2020年上半年工作運勢：

+ 21 + 20 + 19

白羊：貓咪魔法

你是最有能力創造成功的，有兩點必須注意：一）需要特別用心令工作穩定，環境有太多變化需要你配合，別想太多以為是自己的霉運造成；二）是學習處事的年份，不要刻意冒險創新，嘗試找出更多竅門，為下半年做好準備。

金牛：天族貓咪七逆

如果之前參與的合作有問題，或不合法的交易，在3、5和6月要特別注意，事情終於被揭發，所以就於年頭，要避開這類合作或工作。關注工作環境或職務的改變，或是合作夥伴的離開。所有事都來得快和倉猝，請減少埋怨，積極面對吧。

雙子：地族貓咪七

需要足夠耐性，2至5月工作環境十分混亂，人事變動，新競爭者出現，辦工室是非不絕，保守處事會有利。建議你5月前放棄任何新嘗試，否則急躁不安，作決定時容易選擇錯誤。

巨蟹：地族貓咪三逆

有興趣研究的事不只你一人， 要留意競爭者的出現，也許和對方合作，雙贏局面會更好。處理工作要緊記「對的時間做對的事」，當順境時不妨加把勁完成更多，遇上阻礙時就隱藏實力，特別在5月之後，遇上不似預期而勉強，會感染你心灰一整年。

獅子：地族貓咪八逆

執行時每每寸步難行，阻礙是因為你太顧面子，用慣常方式處理會輕鬆得多。4至6月的水星逆行會影響溝通，出現詞不達意，請你不要單靠記憶，把重要事情寫下，減少出現誤會的可能。

處女：女祭師貓咪逆

上半年工作起伏，上司要求你處理你不熟悉的工作，不用太擔心或強迫做到盡善盡美，出錯是正常的，減低心理壓力會更順利。3月之後你需要特別配合某人工作﹐需要犧牲某些原則，請以大局為重，這次配合會令你有意想不到的成果。

天秤：火族貓咪王后逆

失去了工作熱情，有轉工的念頭，請不要亂來，行內未必會有比現在更好的發展，提起精神吧。在4月前盡量保守，不論革新也好，高層給你壓力也好，請先細心分析，找足夠數據支持你的計畫，主動交代工作進度，上司就會少麻煩你。

天蠍：海族貓咪十逆

工作充滿力量的一年，特別是4月之後會出現新機會，認識新的合作者。可是越是有人著急要你下決定，事情就越古怪越需要提防。注意對同事的態度﹐避免不自覺出現壓迫感，令同事出現微言或是非。

人馬：惡魔貓咪

勞碌但收獲豐碩的上半年，由1至4月公司方針不斷轉變，的確令人難於適應。集中精神分析處理，會發現身邊有一班行動一致的同事，自然成為了好拍檔。請放鬆心情工作，否則你會把阻礙放大，形成極大壓力，令自己想不出方法妥善解決問題。

山羊：世界貓咪逆

表面看同事合作順利，實質處處暗湧，保持工作進度平穩就好。去年忙碌到死的工作量，理應令你感受到不能凡事勉強，4月前保守處事會更順利。年頭不要誇下海口，答應上司太多目標。

水瓶：火族貓咪九

需要和同事團結起來，商討工作分工，記得4月前要計畫好一切，之後就沒有機會放棄或修改。留意組內的某些女同事，他們的是非改寫了同事們的默契，這是你最討厭面對的問題﹐先別計較太多，拉攏和自己思維相近的同事合作，漠視她們就可以。

雙魚：太陽貓咪

工作機會接二連三的出現，2月開始忙碌到下半年，新計劃推陳出新，上司器重你，同時令你汲獵不同技能，工作能力也得到提升。上半年有新同事加入，你會被他的衝勁所感染，對工作產生不同想法，記錄好這些念頭，找合適時間實行吧。

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