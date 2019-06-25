【職場12星座】自認慈母卻不關心兒女？　了解金牛女自負個性起源

金牛座的形象向來是堅毅、勤力、好打得，但其實在另一角度看，他們卻是要領功、愛臉子，追求優越感但腦袋又不夠靈活的一個星座。在這方面，金牛女的個性尤為突出，不過她們在端出母儀天下的心態做事時，其實重視可能不是別人的感受，而是自己能否在當中贏得榮耀與成功感，因此要是閣下的上司或同事是金牛女的話，往往會容易在工作理念上產生磨擦或意見不合……

開始之前，我謹此一再重申，就算是人們是有着同一星座，也不可能每個人都有一樣的個性。看看【職場12星座：找出星座黑暗面】一文，就會明白同一星座的人為何會有不同的個性。

另外，看到本文的標題用「慈母」一詞，就知本文主要是圍繞着金牛座女性來討論，例如早前在解說逃犯條例時發表「慈母論」的特首林鄭月娥，就是金牛女的其中一個代表。也許你會問：男金牛不就是爸爸嗎？答案的確是不會的，因為金牛男只希望腳踏實地地做事，會用智慧處理問題，不會驕傲自負到自認是你的父親。

金牛女的堅毅是不容置疑的，但是否認同她們的處事方法卻是另一回事。（無綫新聞截圖）

金牛最愛優越感

金牛的確是很努力工作，執着與奉獻自己所有時間，而且做事不喜歡三心兩意，天性愛遵循傳統，不會因挫折而半途而廢。由於他們深信自己總有一天會成功的，於是乎，他們做事時會有不到黃河心不死的態度，但凡交給金牛處理的工作，他們都會使命必達，因此當金牛他日擔任上司後，當然也會期望下屬會跟他一樣有相同旳工作態度。跟金牛的上司或同事共事，你會佩服和欣賞他們的刻苦堅毅，但這也是與金牛合作時覺得有壓力或辛苦的主因。

另外，金牛天生就有着一份優越感，覺得自己可以在很多事情上都會做得比別人好，所以某些金牛的處事方式會比較高調，但萬一效果不似預期，他們卻會把責任推卸給周邊環境或責怪團隊不能配合，無論如何也死不認錯。

簡單地說，在金牛的字典裏，並沒有「以逸代勞」這個成語，而且他們對人性的定義就是要追求榮耀和權勢。

為何金牛女如此自負？

至於男女金牛的共通缺點，就是表達能力弱。例如，當他們遇上問題，需要在會議中發表報告或作回應時，他們會感到極大壓力，必須事先準備好講稿才能應付，因為遇上質詢又沒有事前準備答案的話，他們通常會啞口無言，只懂如錄音機般重播着搭不上嘴的內容。

那麼金牛是聰明的人嗎？遺憾地說，他們並不算聰明，因為比起用「腦力」，他們似乎更願意付出勞力上的努力，這方面對金牛女來說更是明顯。這是因為她們傾向用最安全穩妥，不會出現差錯的方式朝着一個方向不斷努力，認為只要堅持用一個方式處事，成功後就可以擁有千萬榮耀，受人讚賞，名垂千古。她們相信，只要找到對的方法，再把事情重複的做就會成功，這就是她們很懶用腦的原因。

當上司只沉醉於自己的優越感、顧着要領功、愛臉子、只寵愛說話合心意的同事，建議你還是離職吧！和這些豬一般的隊友工作，只會折壽呀！（GettyImages/視覺中國）

兜兜轉轉，最困擾金牛座內心的是安全感。對於金牛女來說，金錢與榮耀是產生安全感的泉源，她需要靠外在世界供應給她心靈養份，成為別樹一格的人，令內心感到安全。

於是乎，她們可能會對下屬說：「聽我的話，依我方法做，必定是正確的」。她們有時又像一位不斷催谷孩子上補習或興趣班的虎媽媽，待孩子有超凡表現，她就會站在背後領功說：「沒有我，孩子怎可能有今天的成就」。但她有照顧孩子心中的意願嗎？絕對沒有。

當然，不是每位金牛女都會自比為同事的慈母、媽媽，但如遇到在工作態度上有這傾向的金牛上司或同事，便要小心她們有機會用心計或僅餘的智慧迫使你完成她的期望，而最容易受金牛小聰明影響的星座有：金牛、巨蟹、天蠍、水瓶、雙魚。只要放棄思考配合她，你不會感到辛苦。如果你仍然有思想，我想你會看到她不合邏輯和充滿矛盾的思維。

這裏不妨把話題稍為拉開：我認為處女座是最好的人生導師，因為處女座只會挑缺點，迫你思考面對，突破自己。金牛座卻不同，他們不許你思考，要求別人絕對毋庸置疑地信任自己。（GettyImages/視覺中國）

如何與金牛共事？

金牛男沒有金牛女的極端，平常形容金牛座性格的溫柔，多數會展現在金牛男身上。他們內心有自信，知道自己有能力令生活充滿安全感。但當工作出現問題，金牛男亦會出現逃避，把自己躲藏起來，令情況惡化。

如果你在職場上正面對這種如媽媽般存在的金牛上司或同事，或可參考下以建議（如上司下屬沒有注明的，處理辦法相同）。

12星座應對金牛上司/同事建議（按圖了解）：

【職場12星座．白羊】衝動個性只會激起金牛更大的反抗與堅持，協助她鬆開緊張情緒，才可以有討論空間。

【職場12星座．天秤】瘋狂擦鞋，讚揚她的努力，令她認定你是跟他一樣，之後不斷叫苦呻吟。

別期望硬碰硬

要金牛改變是登天的壯舉，是不可能的。當你跟他討論到找不到新理據時，他會割蓆說：你不代表我，我跟你完全不一樣。跟十二星座中最頸硬的他們溝通，就算你用刀掛在他頭上，他也會選擇同時用槍指着你，就算兩敗俱傷，也不會認錯認輸。

只能期望上司感到疲累，態度軟化下來，這才是解除僵持的最佳時機。由不安感而引起的防衛心理，必需有人令他軟化，對他沒有半點指責，對他照顧有加，得以保存顏面，這時候的向金牛提供建議，他們才會有可能聽得入耳。至於說過建議後，他們的行為會否照舊？這就要看看閣下的表達能力了。

Fanny Wu

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