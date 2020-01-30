【武漢肺炎】疫症期間小薯對老細有甚麼期望？　除提供口罩還有…

武漢肺炎疫情迅速擴散，至截稿時香港已有8個確診病例，社會上人人自危，生怕受到感染，可以的話也盡量不出街。無奈身為打工仔的大家卻最沒有選擇，被迫冒被感染的風險接觸人群。今天半宅職薯便向各位老細作出幾點建議，讓一眾打工的小薯可以多一點保護，工作得更加安心。

武漢肺炎陰霾下，小薯最想老細做的4件事（按圖了解）：

1. Home Office

最理想的選擇當然就是home office。當然身為老細階層的，可能會顧慮公司的機密資料會因此而洩漏，但在這特別的情況之下，員工的健康比一切都重要，可以的話就讓員工home office吧！

2. 為員工「撲」口罩和消毒搓手液

對於那些必須面對面接觸客戶的前線崗位，home office可能並不切實可行。那麼作為老細的，便應該盡可能為員工提供一切可行的防禦用品。雖然今時今日口罩和搓手液差不多已經賣斷市或者被炒至高價，但為了員工的安全著想，老細即使以高價購入口罩和搓手液給予員工使用，也應該在所不惜。

一個體貼的老細，應會在個人衛生產品求過於供時向同事提供口罩與消毒酒精吧！（AP）

3. 彈性上下班時間

人越多的地方感染機會自然越高，特別是上下班時間擠擁的車廂，所有人都逼得身貼身，幾乎面貼面。各位老細可以安排彈性上下班時間，讓一眾打工仔可以避開最擠擁的上下班時間，盡量減低被感染的風險。

4. 取消與來自疫情嚴重地區人士的接觸

作為老細的固然要取消員工前往疫情嚴重地區工作，但為了安全起見，即使和來自疫情嚴重地區人士的會面也應該取消，改為以文字或視像通訊，把接觸機會減到最低。

結語

員工的健康比一切都來得更加重要。員工平日為公司努力工作賣命，作為老細的是時候為員工的健康安全設想，為他們安排一個安全又放心的工作空間。

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