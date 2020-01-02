【衰老細】加班非奉旨、早會浪費時間　5個心聲小薯最想上司明白

轉眼間便踏入2020年，新的一年開始，除了說聲「新年快樂」之外，一眾小薯還有很多心聲希望老細聽得到。今天半宅職薯就為一眾小薯說出心底話，希望身為上司或老細的能夠看得到這一篇文章，了解小薯的心聲。

速讀5個小薯心聲（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

1. 小薯仔心聲：「即使我放工沒有事做，也不代表可以隨便叫我留在公司OT。」

心聲解讀

我們的僱傭合約清楚寫明每天工作9小時，然後付給我指定的工資。雖然我不介意在有必要的時候留在公司OT，但我也不想你視OT為「奉旨」。即使我放工沒有事做，我也想去逛一會兒街或者早點回家休息，因為這是我應得的自由。你每天都說我放工沒有事做然後要求我OT，只會令我每天都不夠膽放工約人行街食飯，然後你又以我放工沒事做為由叫我OT，結果造成一個惡性循環，對我不斷剝削。

2. 小薯仔心聲：「雖然老細你日理萬機，但也希望你好好學懂怎樣用電腦。你對着螢幕click一下然後又問我一句，其實是十分浪費我時間的。」

心聲解讀

不知何解，上司老細的電腦知識和職級成一個反比：職級愈高電腦知識愈少。要不你花一點金錢請一個私人秘書專職招呼你，要不你好好學習電腦知識。你每click電腦一下然後又問我一句，不斷打斷我的工作，其實不單令我感到煩厭，更加會影響我的工作效率。還有你知道嗎？由於你電腦知識太差，每一份文件都要列印出來給你看，其實是很浪費紙張的。我祝你下一世做樹！

3. 小薯仔心聲：「請你取消每天早上的例行會議。」

心聲解讀

每天早上的例行會議是最浪費青春的行為之一。與其要求一群員工在會議室內公開匯報自己手上工作的進度，倒不如安排每一位員工各自向你分開匯報，因為別人的工作大部分也是不關我事的，我知道亦沒有作用。但我卻因為例行會議的關係每天被迫坐在這裏浪費時間，你知道對我工作進度的影響有多大嗎？

4. 小薯仔心聲：「老細請你停止再在我們面前想當年，吹噓自己年青時有多拼搏多努力。」

心聲解讀

年紀已經不輕的老細，我想你知道你年青時社會上的機遇比現在多得多了。說得難聽一點，你當年只是乘著香港經濟起飛而受惠的一群，你卻全部歸因於自己的個人努力，然後用這去挖苦我們不夠努力，其實這是十分不公平的。請你看一看統計數據，過去十年來畢業生的薪酬都追不上物價的飆升，你知道嗎？ 你一方面聘請我們當廉價勞工，另一方面卻不斷吹噓自己年輕時的努力。其實你的說話，比粗口更難聽。

5. 小薯仔心聲：「老細我想你為公司的pantry增添一些設備。」

心聲解讀

收入「堅離地」，習慣點餐不看價錢的你可能感覺不到民間疾苦。現在lunch出去吃一個「頹飯」也要四、五十元，對於我們這些入息低微的小薯來說其實是一種負擔。帶飯，成為了我們節省開支的主要方式。我們的要求不算過份，只是希望公司的pantry有一個微波爐，一個蒸爐以及一個乾淨的雪櫃。能夠在lunch時間，坐在座位上一邊玩手機一邊吃飯，就是我們最卑微的要求。

結語

幾乎每一個上司老細，都會把員工為公司無止境的付出視為理所當然，因為他們自己當年也是這樣做才能成功上位。但事實上，小薯也希望享受自己的生活，擁有Work-life Balance。身為小薯的你，若也有上述的感受，不妨在今年想想辦法禮貌地跟上司明示或暗示不滿，讓他們不再為難自己；身為上司老細的你如果看到這一篇文章的話，請你設身處地站在小薯的角度思考，聽一聽小薯的心聲，對他們多一點關心，多一點愛護。

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