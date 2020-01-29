【武漢肺炎】醫護、酒店上班易成高危　9大行業打工仔宜做足預防

武漢肺炎至今已在香港有8宗確診病例個案，實在人心惶惶，特別是農曆新年假期結束後，打工仔陸續要返回工作崗位上班，更要做足防疫措施及注意個人衛生。 政府早前已宣佈公務員可在家工（work from home）至2月2月，也鼓勵中小企作同樣安排以保障員工，但以下一些職業由於工作性質需要，實在難以車遙距工作，相關的打工仔在與別人接觸時記得要更為謹慎。

9個高風險的職業 （按圖了解）：

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1. 醫護人員

不論醫院或診所的醫護人員，現時都要照顧大量病人。除了醫治本地居民外，有不少內地居民赴港求醫，或做武漢肺炎測試。醫護人員走在最前線，最有機會接觸到帶菌者，故他們承受着很高的風險。醫護人員濟世為懷的精神，不少市民都很尊敬！

2. 救護員

同樣地，救護員亦需要接觸大量傷者及患者。而懷疑患上武漢肺炎的人士亦有可能經救護車送到醫院，救護員施理初步檢查時會近距離接觸懷疑患者，因此也增加接觸到病毒的風險。

3. 入境處職員

入境處職員每天在關口無間斷接觸大量本地、內地及世界各地的人，染病風險不低。雖然政府決定局部封關，關閉部分出入境口岸，但是羅湖及落馬洲等口岸仍然開放，在該幾個口岸當值的入入境處人員依然會接觸大量人群。

4. 巴士司機

巴士司機返工時間全程處於密閉空間，與乘客呼吸着一樣的空氣，亦容易接觸到乘客打噴嚏傳來的飛沫。

5. 機場地勤

與入境處職員性質相似，每天在人來人往的機場近距離為乘客服務，有較大可能性接觸到帶菌的旅客。

6. 空中服務員

空服員在機上為旅客服務，易與世界各地的旅客有緊密的接觸。飛機上使用循環空氣，如機上有乘客感染肺炎，容易透過循環系統傳染給空中服務員。早前一名本港確診武漢肺炎的患者正正乘搭航班入境。

7. 酒店職員

酒店職員需要接待來自世界各地的旅客，並近距離和他們談話。早前就傳出迪士尼酒店有武漢前來的旅客居住，當時他們身體不適，有不停咳嗽的情況，而樂園酒店的員工仍然需要接待他們，使不少員工指他們相當無奈。

8. 清潔工人

不少公司近日都會請清潔公司進行消毒，清潔工人需要接觸到廁所、扶手、門柄、地顫等滿佈細菌的地方，亦需多加注意自身的健康。與此同時，公司的清潔姐姐/叔叔每日都要接觸到公司最多細菌的地方，勞苦功高，同樣需要多加預防，免受細菌感染。

9. 鐘點工人

清潔住宅的鐘點工人一樣接觸到很多細菌！

其他職業

除上述9大行業外，以下這些職業同屬高風險職業，同樣需要格外留神！

其他高風險職業（按圖查看）

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做好預防措施

截至今日（29日）為止，武漢肺炎的死亡人數已增至132人，香港亦已有8宗確診病例，今天亦再多2宗初步確診個案，所以大家在上班及生活時絕不能掉以輕心，謹記做足預防措施！緊記佩戴口罩，進食前先洗手，然後用酒精搓手液搓手，亦要記得勤換衣物，用消毒藥水清潔衣物及家居。有健康的身體我們才能繼續賺錢，養活身邊所愛的人！

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戴口罩 （01製圖）

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