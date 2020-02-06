【武漢肺炎】不想成為公司裁員對象？　4個方法不失霸氣保住飯碗

武漢肺炎疫情蔓延，回想當年沙士經驗，隨之而來的就是結業和裁員潮。作為打工仔小薯的大家，雖然沒有辦法阻止老細結業，但卻可以在裁員潮之下令老細不裁走你。半宅職薯明白到，今時今日擦老細鞋大家可能會覺得很難接受，所以今天就分享一些心得，讓大家如何保住工作又不失霸氣。

4個避免被裁員建議（按圖了解）：

1. 主動參與長時期的project

大家要先從老細角度想，當老細要裁走一個員工的時候，他首先會考慮的是什麼呢？沒錯！就是其他員工能否接替你的工作！在裁員潮正式開始之前，各位小薯應該未雨綢繆，主動參與公司內不同的長時期project，把自己的重要性紮根於公司的長期發展之中。到了老細真的要考慮裁員的時候，自然會發現若裁走你便會對各個長時期project造成深遠影響，那麼裁走你的機會自然大減。

2. 讓自己發揮智囊作用，增加存在價值

我們又再試從老細角度去想，僱傭的目的是什麼呢？就是為公司製造營利（不論是直接或間接）。在公司收益下滑的情況下，無法為公司製造營利的員工自然會成為首先被裁的對象。也許小薯無法改變老細安排給你的工種，但小薯可以設身處地的去想老細可以做什麼去維持盈利，然後持續向老細獻計。當老細發現你能夠發揮到一個智囊的作用，那麼把你留下來的機會自然大增。

比起摖鞋，憑實力來保住飯碗更是穩陣。（GettyImages）

3. 與同事保持非常友好的關係

老細在考慮裁走一個員工的時候，必然會考慮到對士氣的影響。而不同員工的離開對士氣的影響也有所差異。試想想，裁走一個平時對其他同事黑口黑面人見人憎的員工，其他的員工反應可能會是覺得老細英明；但若果裁走一個平時受同事愛戴的員工，其他員工自然會覺得老細不近人情，大損士氣。所以及早和其他同事打好關係，自然令留下的機會大增。

4. 不要在任何一方面「包尾」

在裁員潮面前，一個員工的價值並不在於他的實際生產力，而是與其他員工比較的相對生產力。假設老細要裁走十分之一的員工，他自然會考慮到表現最差的那十分之一員工。說得直接一點，就是千萬不要成為「墊底」的那一個，在任何一方面「包尾」，令老細裁員的時候第一個想起你。

結語

高就業率經已維持了一段相當長的時間，大家可能已經遺忘了裁員潮的苦況。在裁員潮發生的時候，各間公司都在縮減人手，被裁走的員工通常都很難在其他地方找到工作，最後加入失業大軍。所以各位打工仔小薯應該未雨綢繆，及早增加自己在公司的存在價值，讓自己不要成為被裁走的那一個。

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