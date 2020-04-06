【搵工】見工刁難提問：點解要請你？　招聘經驗豐富網友如此建議

如果你面試的時候，遇到面試官問「這麼多面試者中，為什麼要錄取你」，你會怎麼回答呢？

大部分的求職過程都免不了面試的環節，其中面試官的提問經常讓許多人傷透腦筋，不知道該如何回答才好。最近就有一名台灣網友發問，表示自己在看面試模擬試題的時候，發現有一道題目為「這麼多面試者中，為什麼要錄取你」，上網詢問網友答案是什麼，意外釣出內行人分享正確的應答方式。

相關文章：【面試教室】最怕HR問轉工原因？ 試用5個「標準答案」得體回覆▼▼▼

+ 2

該名網友在PTT上發文，表示自己最近在做人力銀行的模擬面試，發現其中有一題為面試官問「這麼多面試者中，為什麼要錄取你」的題目，好奇自己在沒辦法看到其它面試者比較的情況下，「是要怎麼回答才可以過關」。其中一名自稱擁有二十年社會歷練，有豐富面試人、被面試經驗的網友，解釋通常遇到這種問題只有一個標準答案，就是回答「我可以解決你的問題」。

該名網友進一步解釋，大部分的人只會回答自己哪裡好，或是說自己有什麼優點等等，但這些都遠不及告訴面試官如何幫公司解決問題。

相關文章：【搵工】忽略關鍵字、自傳式分享 7個寫履歷表常犯低級錯誤▼▼▼

+ 18 + 17 + 16

舉例以飲料店來說，回答「我認真負責準時上下班無不良嗜好」或「我會搖飲料、會騎電單車外送、會英日文對話」，後者會錄取；面試作業員回答「我學習力強、舉一反三、認真負責」或「我同一件事可以連做12小時都不會厭煩」，也是後者會錄取。強調「讀懂對方需求，再根據對方需求去回答，才是正解。」

對此不少網友認同這樣的答案，紛紛留言「請人是來解決問題，不是來看你認真態度」、「這篇真的專業，不愧闖蕩很久了」，不過也有人覺得，面試官問這種問題對評估適任性沒有幫助，表示「會問這種問題的公司，不用考慮了」、「什麼年代還在問這種問題」。

相關文章：【失業】被裁員愁爆否定自己？ 做4件重新振作走過事業低潮！

+ 9 + 8 + 7

延伸閱讀：

Switch一開就停不下來 這30款遊戲簡直女友公敵啊！

不只吃飯睡覺打東東～居家隔離可以做的十件放鬆小事

「新垣結衣健身環」你還不玩爆？十大女孩系Switch遊戲

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】