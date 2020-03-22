【失業】被裁員愁爆否定自己？　做4件重新振作走過事業低潮！

2020年，全人類共同見證了一次浩劫式的蝴蝶效應：冇人會估到，因為武漢有條友飲咗碗蝙蝠湯，而受本來只屬於蝙蝠體內的病毒感染，然後再一傳十十傳百，成個武漢封鎖，然後成個湖北封鎖，成個中國經濟停頓，然後再被帶到歐洲美國大爆發，成個美國封鎖歐洲所有航班，道指日日跌停版，全球經濟頻臨崩潰，即俗稱的「X球剷」。

無論各行各業，面對一場瘟疫，始終難以獨善其身。（《我要炒老細》劇照））

而在香港，據說將會迎來9年來最高失業率。大把人冇嘢做，其中首當其衝的，固然是零售餐飲。

當然，零售餐飲過去食正條水，香港年年7000萬訪港人次，完全唔Sustainable逼爆全香港，咩本地茶餐廳士多仔全部被名店或連鎖食肆逼走。而唔少名店Sales雖然學歷未必高，收入隨時4-5萬，比好多大學畢業生更高。有一個現象，就係「MK仔就開靚車，斯文人就坐地鐵」，正正如此。這是否一種社會不公？確實視乎你觀點與角度，尤其在一個笑貧不笑娼的世界。

大貓匯豐銀行，全球都準備裁員35,000人，即係成個HSBC的15%員工。（資料圖片）

然而，無論各行各業，面對一場疫病，始終難以獨善其身。即使係大貓匯豐銀行，全球都準備裁員35,000人，即係成個HSBC的15%員工。

如果話2015-2019係全球經濟大牛市Gogogo，係人買樓買股票都幾乎穩賺不賠，人人有工開，人工年年加，呢個音樂椅派對卻在2020年一伊始突然停止。

▼▼假如你因此面臨失業或開工不足，與其恐慌，不如停一停想一想，跟以下4個Steps去做，話唔定反而係一個提升自己的機會。（按圖放大）▼▼

+ 9 + 8 + 7

SJ結語：尤其在困難時期，千萬不要看少自己的潛能。每一日，都係一個機會，比你去改善自己，好多的小事，累積起來就係一件大事。做人如是，做生意如是，一段時間的Downtime，隨時係改寫人生或企業命運的機會，不可不察。

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【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工，工時，晉升前景，以及入行攻略，歡迎匿名提供收入資料。】