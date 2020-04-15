【失業】細So被炒證明市道差返工要聽話？5件事有離職覺悟應考慮

DJ 細So（蘇耀宗）有傳曾因職場防疫及該否推行在家工作（Home Office）措施而與上司出現爭執，結果就算已在商台工作了20年，最終仍被公司解僱。 新冠肺炎疫情牽連就業市場不景氣，打工仔轉工搵工難，保住份工最緊要，偏偏這時才跟老闆上司在工作上出現矛盾，究竟該為飯碗而忍氣吞氣受盡委屈，還是繼續有話直說為自己認同的公義發聲？

DJ 細So於商台工作20年，卻有傳因曾與公司高層出現爭執而遭（IG / @soyiuchung）

於商台已工作了20年，曾主持包括《903專業推介》、《蘇耀一個鐘》及《生活日常》等多個節目的細So，於本年4月初時遭商台終止僱員合約。商台外事部表示「因應現時經濟環境狀況及前景的預測，商台已作出了資源重組」。

日前細So接受杜汶澤網台「喱騷」《CEO會室室》環境的訪問，再次提及被商台解僱一事。當杜汶澤問起他家中既有太太及2位孩子，為何仍要「多事」提議電台推行Home Office時，他如此回應：

我就係因為有囝囡所以我咪驚囉！（杜：哦，你冇咗份工就唔X驚？）我唔知會冇咗份工㗎嘛！你明唔明？大佬呀！我點知會冇咗份工唧？咁我都係為咗自己人身安全所以先有咁嘅提議咋嘛！ 細So

他說，他本來有與幾位主管商討同事在家工作的建議，正等待公司的決定，但有天得悉一位同事曾與一位確診新冠肺炎患者有所接觸，仍在做節目的他憂心自己的健康，於是等不及由上司跟進，便直接與公司高層就此事作出討論。

事後細So雖然有就此番爭拗而發送訊息予高層表示歉意，高層在討論時亦表示會考慮他的意見，但公司最終仍是跟他解除了僱傭合約。他指自己在被解僱後，有擔心會被人指責是「拎光環」及大說前公司的不是，因此推卻了一些訪問，而在跟杜汶澤對談時亦語帶哽咽地說，家人對他的擔心，令他不禁自己在被解僱後回應及處理事情的方法是否有不妥之處。

細So在訪問中表示不想相信自己被解僱是與曾跟高層有爭拗有關，但杜汶澤則強調客觀事實就是如此。（「喱騷」截圖）

點撃睇更多細So家庭照：

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市道不景只可聽話？

細So與商台誰是誰非，可由打工仔們自行判斷，但在如此時勢，大家要是在職場遇上不公平待遇或因事與老闆和上司有意見分歧時，是否得為保着飯碗而忍氣吞聲，默默承受呢？

這問題，或許會按每個人的性格及當時處境而有不同，不過在客觀角度來說，打工仔如深明「企硬」的後果將是自行請辭或遭公司解僱，最好還是從以下5方面作考慮：

市道差時有意離職5大考慮因素（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

1. 經濟狀況

收入穩定是令生活有安全感的一個主因，若突然辭職或被解僱，最低限度也應確保手上的儲蓄是足夠最少半年的正常生活才行。特別是在搵工不易的時勢，失去一份工作後，你不知自己要花多少時間才能找到下一個穩定的工作機會。

2. 事業前途

於市道艱難時才放棄或失去工作，見工時HR或潛在僱主難免會有比平常多一點的考慮（如考慮你的工作態度和能力是否不理想）。若有信心在辭職或被炒後不愁工作機會，離開也不一定是壞事，但若然對前途抱有擔憂，或擔心這一時之氣會令自己在行業中的形象受影響，便應冷靜再作考慮。

3. 家人支持

家人是否支持你離職，不一定只從經濟角度作考慮。他們或會擔心你會否一蹶不振，又或會為你能開展人生新一頁而高興。建議應在與家人取得共識後才在職場企硬，如此就算真的要失去工作，起碼「家庭」也不會成為你另一個壓力來源。

4. 身心健康

新冠肺炎疫情確是要時刻提防，但若因市道不好而捱壞了身體或得了情緒病，其實也只是顧此失彼。若發現無法改善有毒的公司文化或上司下屬關係，選擇辭職也不一定是愚笨的決定。

5. 同事關係

離職有時不僅是自己的事，還會影響到曾一齊上山下海多年的同事們。若覺得公司文化差得不能接受，卻很珍惜與團隊每一位共事的時光，也不想自己一時之氣而令他們工作負擔增加，這或許是你再忍耐一會的原因。

決心離開7步驟

當然，有些事情總是不似預期的發生。Wikihow有就「如何在經濟不景氣時離職」一事作出建議，以下為經整理的7大步驟，有需要的打工仔不妨參考。

決心逆市離職時7個步驟（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

總結：對得住自己！

細So在被解僱後，曾對傳媒表示感到失望，也失望在無法再做音樂節目，不過他在提及遭解僱後之所以接受訪問，其實不是要搶光環，而是「想公義一點，把事實真相說出來」。（「喱騷」截圖）

新冠肺炎疫情為職場帶來的不只是一時間的裁員潮和減薪潮，更令打工仔在求職及受聘的過程中失去了本應可爭取的主導地位。試想，在一工難求、等錢開飯的時勢下，要打工仔在公義道理和維持生計（甚至包括照顧家人）之間作取捨，很多人再不甘也要把前者放輕，以後者為重。

做個忠於自己的人或許成本不低，不過若然衡量過以上的幾點，覺得自己有能力在職場上作出一點堅持，而且意見對公司或上司不會造成冒犯的話，其實適度的堅持並不是壞事，因為疫情總會過，經濟總會好，機會總會來，但違背了自己的內心，有時你是不知何時及怎樣才能作出補償的。至於公司如何看待你的態度，就看他們有多開明吧！

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+ 9 + 8 + 7

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