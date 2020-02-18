【失業】被裁員後事業難翻身？　回顧喬布斯等5位名人失業經歷

受去年逃犯條例及今年新型冠狀病毒肆虐的影響，有些企業已難再支撐下去，只得裁員或結業。 不少人覺得是人生中的黑暗時期，他氜或會質疑自己的能力、擔心生計或對前路感到徬徨，如再經歷求職失敗，更是感到挫敗，彷彿掉進黑洞之中，看不見希望。 朋友，又唔駛咁愁，其實很多成功的名人也曾經失業，不如一起看看他們的失業故事，以及看看如何可以走出「黑洞」。

5個名人失業故事（按圖放大）：

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1. 李安

台灣導演李安是第一位拿到奧斯卡獎座的華人導演。（資料圖片/中央社）

李安深愛電影，只不過在美國紐約大學讀電影時表現平平，畢業後沒有公司與他簽約，結果他便打算回台灣發展。就在離開美國的前一天，他的作品《分界線》在紐約大學影展中得了獎，更受到William Morries Agency經紀人公司賞識，認為他在美國可以大有作為！

正當他以為決定留在美國便可大展拳腳時，沒想到他竟然「6年冇發過市」，足足失業六年，得在家邊湊小朋友，邊寫劇本。聽完經理人意見再不斷修改，卻一毫子都冇收到。他一直等，等一個機會，等到1990年，機會終於來了，《推手》、《喜宴》獲得台灣新聞局優良劇本選為第一、二名。之後，才慢慢成為你熟悉的李安導演。

2. JK羅琳

JK羅琳(資料圖片)

《哈利波特》的作者JK羅琳曾經在國際特赦組織工作，卻因為返工時經常偷偷地寫小說而被人「炒魷魚」。福無重至，禍不單行，29歲的時候羅琳失婚，一個人帶着嗷嗷待哺的小女嬰住進一間沒有暖氣的公寓，身無分文。在這個關鍵時刻，她還得了抑鬱症。

就在這間公寓裡，她孜孜不倦地寫作，支持她生存的只剩下女兒天真爛漫的笑容。她不斷投稿，也不斷被退稿，每次仿佛可以逃離黑洞，黑洞又把她拉扯回去。一次偶然的投稿，《哈利波特》終於得到賞識，而她的人生也成為一個勵志故事。

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3. 史提夫·喬布斯(Steve Jobs)

Steve Jobs（500px.com）

30歲那年，喬布斯被蘋果公司（Apple）解僱了。來得太早的中年危機，失業對喬布斯來說是晴天霹靂，因他辛辛苦苦所建立的事業就這樣付諸東流，「就像世界末日一樣」，他曾這麼說。那一年，他有想過要離開矽谷，並思索著未來想做什麼，甚至從政治家東拉西扯到太空人。

沉澱下來後，喬布斯聽清楚自己所愛是甚麼。他重新開始，與他人建立了NeXT電腦公司及Pixar動畫公司，更在這段時間找到真愛。峰迴路轉，20年後喬布斯重投蘋果公司，更創作出Ipod、Iphone等時代巨作！

4. 華特·迪士尼（Walt Disney）

迪士尼創辦人華特．迪士尼。﹙Getty Images﹚

華特·迪士尼年輕時已經對動畫很感興趣，有機會進入廣告公司擔任畫師已經覺得很幸福。他很珍惜這份工作，但沒想到公司覺得他能力不足而「炒佢魷魚」。但迪士尼沒有放棄，他與公司的同事一起創業，開廣告畫公司，只是結果開業不足一個月又執笠。

22歲的迪士尼，很清楚自己想要甚麼，把心一橫，買一張單程火車票到加州闖蕩。當時他身上只得40美元和一箱未完成的動畫菲林。天無絕人之路，他創作的《愛麗絲夢遊仙境》大受歡迎，最後更與哥哥成立了迪士尼兄弟製片廠（Disney Brothers Studio）！

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5. 任明廷（任爸）

Selina爸爸任明廷。（視覺中國）

S.H.E成員任家萱（Selina）的爸爸，退休後成為綜藝節目藝人，因而在台灣為人熟悉。37歲的任爸在一間賣電腦外殼的公司當銷售員，薪高糧準，更可到美國和荷蘭工作。沒想到到50歲時，任爸就被解僱了，一失業就是半年。任爸再無法忍受失業的日子，大年初二就跑去大賣場應徵「倉務員」，也一樣失敗而回。

天無絕人之路，有朋友推薦任爸去光寶集團的子公司擔任管理人員。任爸良好的語文能力及溝通技巧令他受到公司重用。任爸甚至指在這間公司工作，是他人生中最累，也最有成就感的5年。連他也沒想到最輝煌的事發生在後頭。

站起來要有3個心態

失業有很多原因，可能因為經濟、工作能力，甚或老闆唔鍾意你。無論甚麼原因，要站起來需要3個心態：相信自己、專注在所熱愛的事情及不斷嘗試。以上的故事有沒有告訴我們失業一定是壞事？難保哪一天你會成為一個故事啊！此時想起《喜劇之王》尹天仇和柳飄飄在沙灘的對話，「天光之後就會好靚。」

《喜劇之王》電影截圖

資料來源：天下雜誌、女人迷、風傳媒

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