【Home Office】重塑積極形象、離開懶人堆　5件事復工前應要想通

隨著政府宣佈下星期一起大部分政府僱員回復正常上班，相信不少私人機構都會仿效政府做法，陸續結束Work from Home的安排。半宅職薯認為，在你回復正常工作之前，若然能夠先想通以下五件事情，必然有助你在工作事業上重新起飛。

復工前要諗通的5件事（按圖了解）：

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1. 要賺的已經賺夠 要蝕的也已經蝕夠

Work from Home給不少人的印像是在家「hea做」卻逗足人工。無可否認，有些人在這段期間是可以「hea做」的，但也有為數不少的打工仔在挑通眼眉算死草的上司之下，工作量比正常返工更加多。無論你是前者抑或是後者，是賺還是蝕，都應該從正面的想：「若然Work from Home有得賺，這段日子已經賺夠；若然我係蝕，我亦已經蝕完。」

2. 糾正生活習慣 重回應有規律

你有在Work from Home期間養成了不梳頭、不剃鬚、狂吃零食等不良習慣嗎？如果有的話，重新上班正好給你一個推力，戒掉這些不良的生活習慣。最起碼的是，不再稱身的上班服，能迫使你減掉身上那些新增的肥肉吧！

做做吓嘢想淥個麵食？Sorry，此情只待成追憶了…（Shutterstock）

3. 向下比較 心存感恩

習慣了Work from Home的你，可能一時間會覺得要回復正常工作十分辛苦，感到上班限時限刻又困身。如果你有這種感覺的話，不妨向下比較，對自己說：「咁嘅時勢仲有工返已經好好㗎喇！好過好多失業嘅人啦！」

4. 重新塑造積極形象 令上司刮目相看

士別三日已經足以令人刮目相看，更何況是士別三月？如果你自認為過往在上司心目中表現只是一般的話，你大可卸下這個心理包袱，因為上司對你的舊形象記憶已變依稀。Work from Home的完結，正好給你一個重新塑造積極形象的契機，在事業上重新出發。

5. 千載難逢機遇 讓你離開懶人堆

在公司工作難免要埋堆。但埋堆不是最痛苦，最痛苦的是心底裏上進的你不小心埋錯懶人堆而不能抽身。在這段lunch時間各自各食飯，放工又不會共聚的日子，正好給你一個藉口疏離懶人，再在工作上做好自己，重新打造在上司心目中的印象。

「其實自己一個更開心，使鬼你講……」一個人食飯，寧靜獨處得來又有彈性，其實不壞。（Shutterstock）

結語

即使Work from Home完結，也不代表公司業務回復正常。事實上，不少公司在過去一段日子已經元氣大傷，在前路未明的情況下，上司老細仍可能在暗地裏盤算裁員減薪。Work from Home的完結正好是一個考驗，也是一個契機，去重新塑造積極上進形象，保住前途和飯碗。

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