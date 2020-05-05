【搵工】求職旺季CV石沉大海？　5個過時履歷寫法要戒增成功機會

CV（履歷表）如何寫得一擊即中？坊間很多建議似是而非，不知該否跟從。外國職涯規劃專家Amanda Augustine便列出5個過時（outdated）的撰寫CV方法，助你整靚履歷表逆市更快搵工！

別讓過時的履歷寫作技巧減低你受聘的機會。（Unsplash/JESHOOTS.COM）

不少人士因為新冠肺炎疫情影響而失業，手停口停，生活逼人，相信大家都心急想儘快找到新工。這個時侯更要留意如何執靚履歷，別讓過時的履歷寫作技巧減低你受聘的機會。

5個過時的履歷寫作方法 （按圖了解）：

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1. 限制在一頁內

外國求職網站Top Resume的職涯規劃專家Amanda Augustine指，求職者無需要限制自己的履歷表不超過一頁，甚至對擁有多年工作經驗的人來說，撰寫兩頁長的履歷表更是最為理想。Amanda從500個招聘人員中收集意見，發現比起收到一頁履歷表，招騁人員希望收到兩頁履歷表的意願是高出2.3倍。

2. 寫上「可提供參考資料」

是否每次都習慣在履歷表末加上一句「可提供參考資料」(references available upon request)？Amanda指這句話不會增加你的受聘機會，更會浪費掉履歷表的空位，因為僱主只會在你能順利通過首輪面試時，才有興趣看你的參考資料。如果真的有需要，僱主自然會問你，不用多提。

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3. 寫住址

Amanda質疑是否有必要在履歷表上寫住址，因為向陌生人透露住址有一定危險。寫上地址未必能增加你的受聘機會，尤其是香港四通八達，無論住在哪裡，通勤都很方便。這樣的話，大可不用提及地址。

4. 寫上個人目標

舊式的履歷需要求職者講明申請職位原因及個人在職業生涯上的目標，但這種寫法已經不合時宜，因為比起這些「未完成的目標」，寫上「已取得的成績」更是有說服力。用3至5句說話概括能讓你勝任應徵職位的專業資格、過往如何運用技能去創造成績，效果會更好。

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5. 寫與工作無關的私人生活

履歷表應該專注於展現專業、成功的一面，所以不宜透露私人生活。應徵者浪費筆墨在描述個人生活和興趣時，就降低了履歷的專業性。曾有Google的人才招騁主任指，除非與工作相關的私人生活，才可加入履歷，例如應徵法文老師時，才加入曾經居住法國10年。

爭取面試機會

如何判斷履歷夠唔夠好？問自己一個問題「假設你是HR，收到這份履歷，你會想面試這個人嗎？」市道艱難，好可能投幾十份履歷才有一個面試機會，所以一份好的履歷此時的作用更為重要，它可以幫你爭取到更多面試機會。

（資料來源︰The Ladders）

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