【報税2020】父母每天前來湊孫可申報同住？　即睇8大免稅額疑問

2019/20課稅年度的報稅截止日子臨近，除要計算年度入息及扣稅額外，不少人亦煩惱於申請免稅額的事情，例如是夫妻合併稅、子女免稅額、供養父母免稅額等。 不少人對如何界定「父母是否同住」或「離婚後申請單親免稅額」等抱有疑問，本文會按稅務局網頁提供的資料，整合8大報稅時常見狀況的解說，方便大家參考。

郵寄報稅表的截止日期為7月2日（網上報稅截止日期可延至8月3日），慣於趕在最後限期才處理報稅事宜的大家，也不得不面對拆除這個「綠色炸彈」的挑戰。（資料圖片）

報稅是每個打工仔都要處理的事情，在填寫報稅表的過程中，「年度入息」與「扣稅額」兩項算是較易處理的事情，就是在申索「免稅額」一項，卻令不少人傷腦筋，也不清楚自己是否合符資格申請相關的免稅額。

以下8項解說，或許助大家更清晰理解自己是否符合相關申請資格。

申索免稅額8大疑問（按圖了解）：

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Q1. 若與配偶育有2名子女，可平均分配，每人申索一名子女的免稅額嗎？

不可以，因在申索子女免稅額時，只可由配偶其中一方申索所有子女的免稅額（即夫妻不可將子女名額分配作報稅用）。

稅務局建議，夫妻中入息較高的一方申索子女免稅額的話會較有利，因所得的免稅額會相對較多，不過若其中一方是按標準稅的稅率評稅的話，則由入息不是由標準稅率評稅一方申索子女免稅額會較為有利。

Q2. 若子女畢後仍未找到工作，父母仍合資格申索子女免稅額嗎？

按稅局規定指，子女如為未婚，且合乎以下3個條件的其中一項，便可申索子女免稅額：

1. 未滿18歲； 2. 年滿18歲但未滿25歲，並在大學、學校或其他類似的教育機構接受全日制教育； 3. 年滿18歲，但因身體或精神問題無能力工作

所以，如子女在2019年4月時仍在學，且年齡及健康狀況符合規定所指，便合資格申索子女免稅額。

有意申索供養父母免稅額時，應先釐清何謂「與父母同住」定義。（Shutterstock）

Q3. 若父母長居外地，可申索供養父母的免稅嗎？

申索「供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額」的條件是：

1. 通常在香港居住； 2. 年齡已足 55 歲或以上；及 3. 與納稅人同住至少連續 6 個月，或你或你配偶在該課稅年度提供不少於 12,000 元以供養該名父母、祖父母或外祖父母

所以，若父母現長居外地或已移民，子女便不符合資格申索「供養父母免稅額」。

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Q4. 父母與自己住在同一幢大廈不同層樓的單位，在報稅時可申報為同住嗎？

據稅務局指，「一般來說，與受供養的父母同住於一幢樓的樓上樓下，並未符合供養父母額外免稅額的同住規定」，因此就算父母的年齡已超過55歲，子女過年1年間亦有供養他們，也只合乎資格申索「供養父母免稅額」，而不能申索「供養父母額外免稅額」。

Q5. 父母每天都會前往子女的家幫忙照顧孫兒，至晚上才返家睡覺，子女在這情況下可申索供養父母額外免稅額嗎？

據稅務局指，父母在這情況下並不算是與子女同住，所以並不合資料供養父母額外免稅額。即是說，無論父母在日間逗留在子女的家多久，只要不是長期在那裏過夜休息，便不可算是與子女同住。

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Q6. 如子女仍與父母同居，而居所為父母名下的物業，子女可就此享獲供養父母額外免稅額嗎？

據稅務局指，「在供養父母免稅額的規定下，居住單位的業權，並不是釐定是否同住的因素」，即是說，子女如有意申索相關免稅額，父母除得超過55歲，亦要確保他們要全年與自己同住而無須付出十足有值代價，便合資格申索額外免稅額。

Q7. 供養父母免稅額可由兄弟姊妹攤分嗎？

供養父母免稅額是不可以攤分的，因此如有多於1位人士就同一父母申索免稅額，稅務局便不會處理相關申索，因此兄弟姊妹應在報稅前達成協議，決定由誰申索免稅額。

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Q8. 已離婚人士正獨力撫養子女並支付子女的生活費，可否申索「單親免稅額」？

這需視乎納稅人是在哪一年離婚，因此據法例規定，『在納稅人與配偶分居或離婚的那一個年度內，納稅人不能享有「單親免稅額」』，即是說，假如納稅人在2019年8月離婚，他們在2019/20年的課稅年度內便不合乎申索單親免稅額，要至2020/21年的課稅年度時才能提出相關申索。

（參考資料：稅務局）

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