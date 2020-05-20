【理財】可扣稅MPF與延期年金7大同異　哪種可隨時斷供或轉移？

可扣稅強積金（TVC，又稱可扣稅MPF）與可扣稅年金（又稱延期年金）是相似的扣稅項目，而且扣稅額的上限都是$60000，因此不少打工仔都不太能分辨兩者的不同。 本文將簡單介紹可扣稅強積金與可扣稅年金的同異，對正在學習精明理財的打工仔來說定有參考價值。 撰文：梁世傑

政府於2019/20課稅年度新增了3項可扣稅項目，包括自願醫保計劃保單保費費、強積金可扣稅自願性供款與及合資格年金保費。當中，以強積金供款及年金保費兩者有着千絲萬縷的關係，既有相同亦有不同之處。

雖然可扣稅強積金與可扣稅年金已推出一定時間，但很多打工仔仍是未能清楚分辨兩者的同異。（Shutterstock）

可扣稅MPF與延期年金3大相同之處

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1. 可以扣稅

第一個相同之處當然是可以扣稅，無論是強積金抑或是年金的可扣稅額度上限皆是$60,000 ，不過是兩者合計，是共同享用同一扣稅額度，所以大家要留意，是「扣稅額乘以稅率」才是實際所慳的稅金。

2. 扣稅額按當年的實際付出而扣減

另一個相同點是扣稅額是按當年的實際付出而扣減，即是的當年供款與及保費。而年金收入及強積金供款的回報都不會減少扣減，因為年金收益與及強積金回報都不是課稅收入。

3. 產品的限制

第三相同點是產品的限制。不是所有年金保單或所有強積金供款戶口都可以扣稅，是只有「合資格」的才能申請扣稅。「合資格」的名單可於保監局及積金局的網站獲得，這些名單經常更新，大家作選擇時宜先行瀏覽。

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可扣稅強積金與可扣稅年金是共同享用同一扣稅額度的，打工仔在選購及計算扣稅額時要留意。（William Iven / Unsplash）

相反，可扣稅強積金供款及年金保單有很多不同之處，亦是兩者強弱之別，也是涉及與大家自身財務、家庭及年齡適配的程度。

可扣稅MPF與延期年金4大分別

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1. 扣稅額的調撥

第一個不同點是扣稅額的調撥。強積金方面只有供款去自己的戶口才可扣稅，供去配偶的戶口自己不能扣稅，只有配偶才能扣減；但是，年金保單的扣稅容許扣減配偶的保費。再加上近年因為有稅款寬減，令夫婦分開評稅一般較為有利，並令年金保費有更多容許調撥的空間，使夫婦二人可盡享扣稅優惠。

至於實際應調撥多少，就要大家各自按自身的情況計算一下，不過一般來說，最高收入及最高稅率的一方用盡$60,000扣稅額應該是最好。

2. 回報及風險

第二個不同之處是回報及風險。年金的回報可分為保證及非保證，年均整體回報大概只有4%，不過風險較低；但強積金有不同基金選擇，風險隨意，願意承受高風險的話，回報亦可以較年金的為高。

一些強積金計劃亦設有保證基金，而且它們的保證回報甚至比年金的保證回報更高。強積金保證基金的保證條款一般比可扣稅的條款較易達成，即是說如果能滿足可扣稅供款的法例要求，而且期間沒有調動基金資產，一般都可以滿足保證基金的保證條款。

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3. 收益內容

第三個不同的是收益內容。一部份的年金可以於65歲前收取現金使用，甚至乎於65歲前完成年金，但強積金一律只能在65歲後才能提取使用供款及回報（除非達乎相關規定）。

另一方面，一些年金可以以美元及人民幣作為保單貨幣，但強積金只是以港元作價格單位。

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4. 靈活性

第四是靈活性也有不同。首先是計劃轉移，年金屬於保險單，不能隨時斷供或轉移到另一間保險公司，cut 單退保會有損失；但強積金供款一般較隨意，斷供沒有問題，亦容許轉移計劃，如果認為現有的強積金計劃表現差，可以於另一計劃開立可扣稅供款戶口，然後將資產轉移去新計劃。

年金有既定的供款年期，少則5年，多則15年，期內要按保單條款繳交保費，手頭緊想自行減少保費基本上不行。相反，可扣稅的強積金供款可隨意加減，今個月了供款，下個月又可以不供，沒有罰則及後果。

總結

總結一下，可扣稅強積金及可扣稅年金是扣稅共同體，懂得充分利用兩者，可以優劣互補，賺盡扣稅額度之餘，亦可以滿足自己及配偶的財務安排。

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