【理財】可扣稅MPF與延期年金7大同異　哪種可隨時斷供或轉移？

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可扣稅強積金（TVC，又稱可扣稅MPF）與可扣稅年金（又稱延期年金）是相似的扣稅項目，而且扣稅額的上限都是$60000，因此不少打工仔都不太能分辨兩者的不同。

本文將簡單介紹可扣稅強積金與可扣稅年金的同異，對正在學習精明理財的打工仔來說定有參考價值。

撰文：梁世傑

政府於2019/20課稅年度新增了3項可扣稅項目，包括自願醫保計劃保單保費費強積金可扣稅自願性供款與及合資格年金保費。當中，以強積金供款及年金保費兩者有着千絲萬縷的關係，既有相同亦有不同之處。

雖然可扣稅強積金與可扣稅年金已推出一定時間，但很多打工仔仍是未能清楚分辨兩者的同異。（Shutterstock）

可扣稅MPF與延期年金3大相同之處

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1. 可以扣稅

第一個相同之處當然是可以扣稅，無論是強積金抑或是年金的可扣稅額度上限皆是$60,000 ，不過是兩者合計，是共同享用同一扣稅額度，所以大家要留意，是「扣稅額乘以稅率」才是實際所慳的稅金。

2. 扣稅額按當年的實際付出而扣減

另一個相同點是扣稅額是按當年的實際付出而扣減，即是的當年供款與及保費。而年金收入及強積金供款的回報都不會減少扣減，因為年金收益與及強積金回報都不是課稅收入。

3. 產品的限制

第三相同點是產品的限制。不是所有年金保單或所有強積金供款戶口都可以扣稅，是只有「合資格」的才能申請扣稅。「合資格」的名單可於保監局積金局的網站獲得，這些名單經常更新，大家作選擇時宜先行瀏覽。

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可扣稅強積金與可扣稅年金是共同享用同一扣稅額度的，打工仔在選購及計算扣稅額時要留意。（William Iven / Unsplash）

相反，可扣稅強積金供款及年金保單有很多不同之處，亦是兩者強弱之別，也是涉及與大家自身財務、家庭及年齡適配的程度。

可扣稅MPF與延期年金4大分別

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1. 扣稅額的調撥

第一個不同點是扣稅額的調撥。強積金方面只有供款去自己的戶口才可扣稅，供去配偶的戶口自己不能扣稅，只有配偶才能扣減；但是，年金保單的扣稅容許扣減配偶的保費。再加上近年因為有稅款寬減，令夫婦分開評稅一般較為有利，並令年金保費有更多容許調撥的空間，使夫婦二人可盡享扣稅優惠。

至於實際應調撥多少，就要大家各自按自身的情況計算一下，不過一般來說，最高收入及最高稅率的一方用盡$60,000扣稅額應該是最好。

2. 回報及風險

第二個不同之處是回報及風險。年金的回報可分為保證及非保證，年均整體回報大概只有4%，不過風險較低；但強積金有不同基金選擇，風險隨意，願意承受高風險的話，回報亦可以較年金的為高。

一些強積金計劃亦設有保證基金，而且它們的保證回報甚至比年金的保證回報更高。強積金保證基金的保證條款一般比可扣稅的條款較易達成，即是說如果能滿足可扣稅供款的法例要求，而且期間沒有調動基金資產，一般都可以滿足保證基金的保證條款。

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3. 收益內容

第三個不同的是收益內容。一部份的年金可以於65歲前收取現金使用，甚至乎於65歲前完成年金，但強積金一律只能在65歲後才能提取使用供款及回報（除非達乎相關規定）。

另一方面，一些年金可以以美元及人民幣作為保單貨幣，但強積金只是以港元作價格單位。

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4. 靈活性

第四是靈活性也有不同。首先是計劃轉移，年金屬於保險單，不能隨時斷供或轉移到另一間保險公司，cut 單退保會有損失；但強積金供款一般較隨意，斷供沒有問題，亦容許轉移計劃，如果認為現有的強積金計劃表現差，可以於另一計劃開立可扣稅供款戶口，然後將資產轉移去新計劃。

年金有既定的供款年期，少則5年，多則15年，期內要按保單條款繳交保費，手頭緊想自行減少保費基本上不行。相反，可扣稅的強積金供款可隨意加減，今個月了供款，下個月又可以不供，沒有罰則及後果。

總結

總結一下，可扣稅強積金及可扣稅年金是扣稅共同體，懂得充分利用兩者，可以優劣互補，賺盡扣稅額度之餘，亦可以滿足自己及配偶的財務安排。

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