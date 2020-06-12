【報稅2020】9大免稅額項目逐個捉　申索供養父母、子女條件是…

報稅日子已到，但怎計算供養父母免稅額、已婚人士免稅額及子女免稅額等項目，實教不少人想逃避這份「綠色炸彈」報稅表。 報稅繳稅是不可避免的事，倒不如趁早認識各種免稅額類型及計算方法，看看怎樣申索最多的免稅額。

收到報稅表的納稅人須於1個月內，即7月2日或之前遞交報稅表，而網上報稅則可自動獲延期1個月。（資料圖片）

報稅表要填寫起來說易不易說難不難，單是填寫個人資料及全年入息金額當然容易，但在計算各種免稅額及扣稅項目時，往往就要多花時間去研究。

無論是以薪俸稅或個人入息課稅方式報稅，以下是9個打工仔常用到的免稅額，只要滿足指定條件，大家便可在報稅表上申報，讓稅務局在評稅時一同計算。

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繳納薪俸稅及個人入息課稅9項免稅額（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

1. 基本免稅額

基本免稅額是無須提出申索已可獲得的免稅額，每個人的基本免稅額為$132,000。不過，不過，如為已婚人士並已使用了已婚人士免稅額，便不可以同時享有基本免稅額。

2.已婚人士免稅額

顧名思義，就是供已婚人士使用的免稅額，免稅金額為$264,000。若為已婚人士並與配偶同住、或與配偶分開居住，但有供養或給予對方經濟上的支持，並符合以下條件：

．你配偶在該年度沒有任何應課薪俸稅入息和沒有選擇自行以個人入息課稅方式評稅 ；或

．你與配偶在該年度已選擇薪俸稅合併評稅及/或你與配偶已共同選擇個人入息課稅

便可申索已婚人士免稅額。

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3. 子女免稅額

要申索子女免稅額，子女除要是未婚之外，亦要符合下列條件：

．未滿18歲；或 ．年滿18歲但未滿25歲，並在大學、學校或其他類似的教育機構接受全日制教育；或 ．年滿18歲，但因身體或精神問題無能力工作

如合符資格，第1名至第9名子女，每名可獲$120,000的子女免稅額；在每名子女出生的課稅年度（例如你的子女是在2019年4月1日或之後出生），子女免稅額便可額外增加$120,000。

不過要留意，除非你和配偶分開居住，否則全部子女免稅額只可由你或你配偶其中一人申索。那麼，究竟父母哪一方申索子女免稅額會慳得更多呢？以下3個情況可供大家參考：

使用子女免稅額貼士（按圖了解）：

+ 2

1. 如你或你配偶中只有一人賺取應課薪俸稅的入息，賺取入息的一方應同時申索子女免稅額

2. 如你和你配偶二人均有賺取應課薪俸稅的入息，而其中一人所賺取的入息較高，那賺取較高入息的一方應申索子女免稅額

3. 如你和你配偶二人均有賺取應課薪俸稅的入息，而其中一人按標準稅率評稅，那入息不是以標準稅率評稅的一方應申索子女免稅額

４. 供養兄弟姊妹免稅額

兄弟姊妹免稅額是每供養一位兄弟姊妹，就可獲免稅額$37,500。如要申索兄弟姊妹免稅額（無論是自己還是配偶的兄弟姊妹），那所供養的兄弟姊妹除要是未婚外，還要符合以下要求：

．未滿18歲；或 ．年滿18歲但未滿25歲，並在大學、學校或其他類似的教育機構接受全日制教育；或 ．年滿18歲，但因身體或精神問題無能力工作

留意，如有其他人士同一課稅年度都有就同一兄弟姊妹向稅務局申索這項兄弟姊妹免稅額的資格，便應先互相協議由誰提出申索，因若不能達成協議話是，是沒有人可獲得這項免稅額的。

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5. 供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額

如要申索供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額（無論是自己還是配偶的父母/祖父母/外祖父母），先要他們符合以下資格：

．通常在香港居住； ．年齡已滿55歲，或有資格按政府傷殘津貼計劃申索津貼；及 ．至少連續6 個月與你同住而無須付出十足費用；或你／你配偶每年付出不少於$12,000的金錢用以供養該名父母／祖父母／外祖父母

這項免稅額的金額是按每名父母/祖父母/外祖父母的年齡計算：

I. 如年齡為55歲或以上但未滿60歲：$25,000 II. 如年齡為60歲或以上：$50,000 III. 未滿60歲但有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼：$50,000

另外要留意，任何一名父母/祖父母/外祖父母只可由一名人士申索免稅額，如有兄弟姊妹一起供養他們，大家就要「傾掂數」協商好由誰提出申索。

6. 供養父母及供養祖父母或外祖父母額外免稅額

除多了「額外」兩個字外，不少人不懂分辨「供養父母及供養祖父母或外祖父母額外免稅額」與」供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額」的分別。

其實，供養父母及供養祖父母或外祖父母額外免稅額是提供予有供養全年連續同住的父母/祖父母/外祖父母，但無付出十足費用的人，雖然兩者的定義有少許差別，但其免稅額也是相同的。

I. 如年齡為55歲或以上但未滿60歲：$25,000 II. 如年齡為60歲或以上：$50,000 III. 未滿60歲但有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼：$50,000

比較兩項免稅額（按圖了解）：

+ 3 + 2

7. 單親免稅額

單親免稅額的金額為$132,000，只要是負責照顧和監護子女起居生活，並符合以下條件人士，便合符資格申索：

．在申索單親免稅額的課稅年度內不屬已婚人士（如在某課稅年度內結婚、辦妥離婚、喪偶、或與配偶分開居住，即最快也要待下一課稅年度才可得到該免稅額）

．必須在申索的年度因供養該名子女而得到子女免稅額

留意，父母如以曾支付子女生活和教育費用為由申索單親免稅額，是不會受理的，父母亦不會因照顧和監護第二名或其他子女的起居生活而得到更多的單親免稅額。

8. 傷殘受養人免稅額

傷殘受養人免稅額為$75,000。如在任何課稅年度內供養一名有資格根據「香港政府傷殘津貼計劃」領取津貼的家屬，你便可申索傷殘受養人免稅額，而受養人的定義：

．你的配偶或子女；或 ．你或你配偶的父母、祖父母、外祖父母或兄弟姊妹

就算已申索了已婚人士免稅額、子女免稅額、供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額、長者住宿照顧開支扣除或供養兄弟姊妹免稅額等免稅項目，大家仍可另行享受這項傷殘受養人免稅額的。

9. 傷殘人士免稅額

傷殘人士免稅額為$75,000，如已獲資格根據「香港政府傷殘津貼計劃」領取津貼，便可提出申索。

附加稅務寛減

除上述9項免稅額外，今年2月的財政預算案亦已宣佈寛減今個2019/20課稅年度的100%薪俸稅和個人入息課稅，上限為$20,000。這項稅務寛減是無須申索已可自動獲得，所以大家在計算稅項時記得一併計算。

（資料來源：稅務局）

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