搵工｜CV寫經驗只填「職責」註定比下去？5大履歷建議嫌煩都要睇

就業市場不景氣，搵工求職的競爭自然更大。撇除運氣外，打工仔如何撰寫履歷（CV或Resume都好）會是決定成功與否的第一步。 想在CV這一關已突圍而出（或不犯下低級錯誤），不妨參考Wantedly小編的建議，執好自己的履歷才發送出去。 撰文：Wantedly

話說小編搞咗呢個【CV急救小隊】都已經成個幾月，大大話話都睇咗接近200份CV，為咗令冇register嘅大家都可以受惠，筆者就整合咗下列一大堆常見問題，等大家可以睇返自己份CV又有冇類似嘅問題。

點擊下圖看清求職CV常見問題！

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1. CV vs Resume

或者好多人都分唔清楚CV同resume，首先筆者想講，分唔到並唔係大家嘅問題，而係因為香港一直都冇將呢兩樣嘢細分。換言之，CV等於resume。咁兩者實際上又有咩分別呢？

簡單啲講，CV其實即係詳細版嘅resume，所以香港地係唔會用得着，事關大家一般send出去嘅履歷最多都係一頁起、兩頁止，長過三頁啲HR都已經冇心機同時間睇，所以大家真係唔好將份CV寫到咁長。

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2. 基本內容

筆者睇咗咁多份CV，原來好多人都係唔知一份基本嘅CV裏面要有啲咩，對返齊下面個list啦：

1. 個人資料 2. 個人簡介 3. 工作經驗 4. 教育程度 5. 技能 6. 其他（例如：活動、義工、作品之類） 7. Availability、current salary同expected salary

最基本就係咁多，下面就等筆者逐樣拆解。

3. 個人資料

個人資料真係唔使太詳細，最基本有你個名、電話、email就已經好足夠。

但筆者見到好多人都會加埋中文名、地址甚至年齡落去，而呢堆都係多餘，與其留位寫呢啲嘢，不如畀多啲位寫之後嘅內容啦。

利申：好多人都鍾意喺電話號碼之前加「852」，但既然你喺香港搵工，唔使加都知大家都係香港人啦。

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4. 個人簡介

好多人嘅CV都唔會寫個人簡介呢part，但其實呢個部份絕對可以令你脫穎而出。

根據筆者同咁多HR傾過偈嘅經驗，一個好嘅self intro係要令人喺30秒裏面就知到你係一個點嘅人，包括性格、工作技能、經驗之類，咁HR一眼睇落去就會大概知你係一個點嘅candidate。

利申：喺睇過咁多份CV裏面，真係得10%左右有呢一part，同埋有樣嘢真係好緊要：唔好錯grammar呀……

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5. 工作經驗

好多人寫work experience嘅時候，都好集中寫自己嘅job duties，但其實更加緊要嘅係你嘅achievements。

咩叫achievements呢？例如幫公司跑過幾多數、marketing campaign嘅ROI係點、啲客嘅satisfaction係點之類。

每個job role都會有自己嘅achievements，當你同時間有間job duties同achievements嘅時候，HR就可以一眼見到哂你「識做」啲咩同埋「做到」啲咩，記住：識做同做唔做到又係另一回事。

記得啲內容要同你apply緊份工有關，就好似人哋請designer，你話你好sell得又有咩用呢？

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