【搵工】見工面試擔心被競爭者比下去？　踢走3大心魔捍衛自信心

又到了求職旺季，雖然現在有些公司開始採用視像會議面試，但事實上依然有十分多的公司採用傳統的面對面面試。臨場表現在面試中至為重要，如果我們能夠以最佳的心理狀態去應戰的話，成功機會自然大增。今天半宅職薯就替大家化解三個最常見的心魔，讓你在贏人之前先贏自己。

打工見工面試3大心魔（按圖了解）：

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1. 面試室冷氣特別凍？

相信大家都有這個經歷：在面試的時候，感覺到面試室的冷氣是特別凍的。

為什麼會這樣的呢？是不是面試官刻意把室溫調低去考驗應徵者呢？ 其實我們可以這樣想，如果面試室的室溫真的是那麼低的話，那麼坐在那裏一整天的面試官豈不是要穿著羽絨？ 其實並不是面試室的室溫特別低，只不過是你心情緊張得發抖而已。

表現得自信，都是見工面試時的一個加分位，所以別被外界的環境滅掉自己威風。（01製圖）

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2. 等候區充滿「勁人」，自己給比下去？

很多公司都會集合一批應徵者在同一天面試。在進入面試室之前，都會安排他們在等候室等候。大家可能都有這麼一個經驗：在剛進入等候室的時候，見到一批西裝筆挺的應徵者，看似醒目又胸有成竹的樣子，心中都會出現「這裏好多勁人呀！」 這個想法。不其然令自己自卑心作祟，在未進入面試室之前已經打定輸數。

其實我們可以這樣想：招工廣告所載的資料，例如職位、工作範圍、經驗要求、人工等等，經已令應徵者自我篩選。舉例說，一個要求五年工作經驗的職位，你不會遇到一個未畢業的對手，也不會遇到一個年薪過千萬的CEO和你爭。能夠獲得邀請出席面試的應徵者，其實實力都是差不多的。

所以當下次你心中出現「這裏好多勁人呀！」 這個想法的時候，你不妨對自己說：「既然這裏的都是勁人，而我也是應徵者一份子，那便代表我也是勁人吧！」

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3. 覺得面試官能力超強，望而生畏？

如果你只有不足幾年工作經驗，在見到工作經驗比你多很多，職位級別又比你高很多的面試官時，難免會感到自己渺小，望而生畏，進而影響面試表現。

其實我們可以這樣想：面試官的工作經驗和職級，只反映他在這份工的能力及表現，並不代表他是一個在各方面都完美又成功的人。在這份工作以外的某些方面，可能你比他優勝很多呢！ 如果從這個角度思考，你便會覺得大家都只是平凡人，無須對他特別畏懼，嚇得自己手心冒汗。

結語

要贏別人，先要贏自己。求職面試所考的並不單是問題的答案，更是臨場表現能力、受壓能力、應變能力……等等。令我們表現失準的，往往就是自己的心魔。如果你懂得從另一個角度去想，克服自己心魔，必定能夠令你的臨場表現發揮得更加淋漓盡致。

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